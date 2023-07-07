Литва запроваджує перевірки пасажирів на кордонах із країнами ЄС: деталі

Литва перевірятиме всіх пасажирів, які в'їжджатимуть через її кордони найближчими днями. Такі заходи запроваджують у зв'язку із проведенням саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі.

Тимчасовий прикордонний контроль діятиме шість днів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Перевірки на прикордонних контрольно-пропускних пунктах почалися з 8:00 7 липня і триватимуть до 8:00 13 липня, зазначили у МВС Литви.

Пасажирів перевірятимуть в аеропортах Вільнюса, Каунаса і Паланги, у морських портах та на кордоні з Латвією і Польщею.

Кожного пасажира попросять показати проїзний документ та документи на транспортний засіб. Громадяни ЄС зможуть пред'явити паспорти та посвідчення, а громадяни з країн поза ЄС – паспорти та візи чи інші документи, які дозволяють в'їзд до Шенгенської зони.

"Залежно від ситуації та можливих загроз перевірки будуть проводитися вибірково на основі аналізу ризиків в будь-який час доби", – зазначили у відомстві.

Литовська влада заявила, що мандрівники не матимуть незручностей. Але у зв'язку із ретельною перевіркою документів кожен має бути готовий до тривалішого часу очікування.

Кожній країні Шенгенської зони дозволено відновлювати внутрішній прикордонний контроль, коли це необхідно для запобігання порушенням внутрішньої безпеки.

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