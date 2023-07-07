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Литва запроваджує перевірки пасажирів на кордонах із країнами ЄС: деталі

Фото: Прикордонна служба Литви (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Литва перевірятиме всіх пасажирів, які в'їжджатимуть через її кордони найближчими днями. Такі заходи запроваджують у зв'язку із проведенням саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі.

Тимчасовий прикордонний контроль діятиме шість днів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Перевірки на прикордонних контрольно-пропускних пунктах почалися з 8:00 7 липня і триватимуть до 8:00 13 липня, зазначили у МВС Литви.

Пасажирів перевірятимуть в аеропортах Вільнюса, Каунаса і Паланги, у морських портах та на кордоні з Латвією і Польщею.

Кожного пасажира попросять показати проїзний документ та документи на транспортний засіб. Громадяни ЄС зможуть пред'явити паспорти та посвідчення, а громадяни з країн поза ЄС – паспорти та візи чи інші документи, які дозволяють в'їзд до Шенгенської зони.

"Залежно від ситуації та можливих загроз перевірки будуть проводитися вибірково на основі аналізу ризиків в будь-який час доби", – зазначили у відомстві.

Литовська влада заявила, що мандрівники не матимуть незручностей. Але у зв'язку із ретельною перевіркою документів кожен має бути готовий до тривалішого часу очікування.

Кожній країні Шенгенської зони дозволено відновлювати внутрішній прикордонний контроль, коли це необхідно для запобігання порушенням внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, ми писали, що Фінляндія запроваджує нові обмеження на в'їзд для росіян.

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