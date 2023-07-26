Літо для дітей. Де провести відпустку з відпочинком в аквапарку

Морський відпочинок для українських дітей у цьому році доступний тільки за кордоном. Але в Україні можна провести повноцінну відпустку із відпочинком у басейнах із гірками та хвилями.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, де працюють аквапарки в західних регіонах країни, куди українці найбільше їдуть відпочивати цього літа.
Аквапарк "Пляж" у Львові працює цілорічно. Це великий критий комплекс із 5 басейнами: дорослим, дитячим та спортивним басейнами на 50 м, двома із протитечією. А також із 9 екстремальними гірками.
На території аквапарку в зоні "Релакс" працюють 5 саун і лазень, є джакузі та фітнес-центр. Також – кафе та бери, тераса для відпочинку. Для дітей працюють аніматори. Аквапарк має укриття на 50 осіб.
Вартість: 210 грн/годину для дорослих, 180 грн/год – для дітей, пенсіонерів, осіб із інвалідністю.
У селі Косонь на Закарпатті у комплексі із термальними басейнами розташований аквапарк із найбільшим в Україні атракціоном "Хвиля". Місце відпочинку для дорослих і дітей створює атмосферу, як на морі.
У аквапарк можна приїхати окремо під час подорожі регіоном або зупинитися в готелі на території комплексу. У аквапарку "Косино" є:
Вартість: 500 грн/3 години та 1000 грн безліміт. Діти до 150 см – безкоштовно.
Фото: Аквапарк у Косино на Закарпатті (facebook.com/KosinoTermalniVody)
Аквапарк "Карпатія" у Мукачево на Закарпатті відкрився влітку 2021 року. Це комплекс із різними басейнами, включаючи термальні, також – з гірками та банями. Загалом в аквапарку є:
Вартість: 300 грн/2 год або 400 грн/день у будні (діти до 13 років удвічі дешевше); у вихідні дні: 350 грн/2 год або 500 грн/день, діти – 220 грн і 300 грн відповідно.
Аквапарк "7 Океан" у Хмельницькому працює із 2015 року. Заклад також змагається із критими комплексами у регіоні. Його площа 20 тис. кв. м, а площа аквазони – 6 тис. кв. м. Комплекс може вмістити до 1000 відвідувачів.
Там є 8 різноманітних гірок, басейни, джакузі, зона для дітей, "повільна річка" та фудкорт. Також є тераса для засмаги і спа-комплекс. Крім аквазони є басейн на 25 м.
Вартість: 680 грн дорослі та 630 грн діти (до 14 років) – безліміт; для учасників бойових дій – 350 грн.
За 30 км від Ужгорода розташований аквапарк "Європа Чоп" (село Соломоново на околиці міста). Комплекс має широкий вибір відкритих басейнів, окремо – для дітей, також водних атракціонів.
До послуг гостей аквапарку:
Фото: Аквапарк у Чопі (tourinform.org.ua)
Особливість закладу – нічні купання, коли можна приїхати відпочити після робочого дня. При аквапарку працює школа плавання.
Вартість: у будні дорослі 350 грн, діти до 10 років – 170 грн; у вихідні дні – 400 грн і 200 грн відповідно.
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