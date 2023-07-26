Літо для дітей. Де провести відпустку з відпочинком в аквапарку

Морський відпочинок для українських дітей у цьому році доступний тільки за кордоном. Але в Україні можна провести повноцінну відпустку із відпочинком у басейнах із гірками та хвилями.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, де працюють аквапарки в західних регіонах країни, куди українці найбільше їдуть відпочивати цього літа.

Аквапарк у Львові – один із найбільших критих комплексів у регіоні

Аквапарк "Пляж" у Львові працює цілорічно. Це великий критий комплекс із 5 басейнами: дорослим, дитячим та спортивним басейнами на 50 м, двома із протитечією. А також із 9 екстремальними гірками.

На території аквапарку в зоні "Релакс" працюють 5 саун і лазень, є джакузі та фітнес-центр. Також – кафе та бери, тераса для відпочинку. Для дітей працюють аніматори. Аквапарк має укриття на 50 осіб.

Вартість: 210 грн/годину для дорослих, 180 грн/год – для дітей, пенсіонерів, осіб із інвалідністю.

Фото: Гірки в аквапарку у Львові (aqualviv.com.ua)

У Косино – хвилі, як на морі

У селі Косонь на Закарпатті у комплексі із термальними басейнами розташований аквапарк із найбільшим в Україні атракціоном "Хвиля". Місце відпочинку для дорослих і дітей створює атмосферу, як на морі.

У аквапарк можна приїхати окремо під час подорожі регіоном або зупинитися в готелі на території комплексу. У аквапарку "Косино" є:

три гірки заввишки 12 м: "Метелик-Монах", "Камікадзе", "Чорна діра";

10 водних гірок із загальною довжиною спусків понад 500 метрів;

дитяча аква-зона з водними гірками;

окремий термальний басейн.

Вартість: 500 грн/3 години та 1000 грн безліміт. Діти до 150 см – безкоштовно.

Фото: Аквапарк у Косино на Закарпатті (facebook.com/KosinoTermalniVody)

Аквапарк у Мукачево з 11 басейнами

Аквапарк "Карпатія" у Мукачево на Закарпатті відкрився влітку 2021 року. Це комплекс із різними басейнами, включаючи термальні, також – з гірками та банями. Загалом в аквапарку є:

11 басейнів (3 термальні);

2 дитячі басейни для різних вікових категорій;

4 види водяних гірок;

відкритий хвильовий басейн 40 на 40 м;

басейн-ріка;

SPA-зона з сауною, хамамом та соляною кімнатою;

бістро.

Вартість: 300 грн/2 год або 400 грн/день у будні (діти до 13 років удвічі дешевше); у вихідні дні: 350 грн/2 год або 500 грн/день, діти – 220 грн і 300 грн відповідно.

Фото: Аквапарк у Мукачево (facebook.com/aqua.park.karpatia)

"7 Океан" – аквапарк на тисячу відпочивальників

Аквапарк "7 Океан" у Хмельницькому працює із 2015 року. Заклад також змагається із критими комплексами у регіоні. Його площа 20 тис. кв. м, а площа аквазони – 6 тис. кв. м. Комплекс може вмістити до 1000 відвідувачів.

Там є 8 різноманітних гірок, басейни, джакузі, зона для дітей, "повільна річка" та фудкорт. Також є тераса для засмаги і спа-комплекс. Крім аквазони є басейн на 25 м.

Вартість: 680 грн дорослі та 630 грн діти (до 14 років) – безліміт; для учасників бойових дій – 350 грн.

Фото: Аквапарк у Хмельницькому (facebook.com/akvapark7ocean)

Аквапарк біля Чопа – для купання і засмаги

За 30 км від Ужгорода розташований аквапарк "Європа Чоп" (село Соломоново на околиці міста). Комплекс має широкий вибір відкритих басейнів, окремо – для дітей, також водних атракціонів.

До послуг гостей аквапарку:

відкриті та закриті басейни;

шезлонги;

лазні;

чани;

дитячі майданчики;

готель.

Фото: Аквапарк у Чопі (tourinform.org.ua)

Особливість закладу – нічні купання, коли можна приїхати відпочити після робочого дня. При аквапарку працює школа плавання.

Вартість: у будні дорослі 350 грн, діти до 10 років – 170 грн; у вихідні дні – 400 грн і 200 грн відповідно.

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