Лето для детей. Где провести отпуск с отдыхом в аквапарке

Морской отдых для украинских детей в этом году доступен только за границей. Но в Украине можно провести полноценный отпуск с отдыхом в бассейнах с горками и волнами.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где работают аквапарки в западных регионах страны, куда украинцы больше всего едут отдыхать этим летом.

Аквапарк во Львове – один из самых больших крытых комплексов в регионе

Аквапарк "Пляж" во Львове работает круглогодично. Это большой крытый комплекс с 5 бассейнами: взрослым, детским и спортивным бассейнами на 50 м, двумя с противотоком. А также с 9 экстремальными горками.

На территории аквапарка в зоне "Релакс" работают 5 саун и бань, есть джакузи и фитнес-центр. Также – кафе и бери, терраса для отдыха. Для детей работают аниматоры. Аквапарк имеет укрытие на 50 человек.

Стоимость: 210 грн/час для взрослых, 180 грн/час – для детей, пенсионеров, лиц с инвалидностью.

Фото: Горки в аквапарке во Львове (aqualviv.com.ua)

В Косино – волны, как на море

В селе Косонь на Закарпатье в комплексе с термальными бассейнами расположен аквапарк с крупнейшим в Украине аттракционом "Волна". Место отдыха для взрослых и детей создает атмосферу, как на море.

В аквапарк можно приехать отдельно во время поездки по региону или остановиться в отеле на территории комплекса. В аквапарке "Косино" есть:

три горки высотой 12 м: "Бабочка-Монах", "Камикадзе", "Черная дыра";

10 водных горок с общей протяженностью спусков более 500 метров;

детская аква-зона с водными горками;

отдельный термальный бассейн.

Стоимость: 500 грн/3 часа и 1000 грн безлимит. Дети до 150 см – бесплатно.

Фото: Аквапарк в Косино в Закарпатье (facebook.com/KosinoTermalniVody)

Аквапарк в Мукачево с 11 бассейнами

Аквапарк "Карпатия" в Мукачево открылся летом 2021 года. Это комплекс с разными бассейнами, включая термальные, также – с горками и банями. В аквапарке есть:

11 бассейнов (3 термальных);

2 детских бассейна для разных возрастных категорий;

4 вида водяных горок;

открытый волновой бассейн 40 на 40 м;

бассейн-река;

SPA-зона с сауной, хамамом и соляной комнатой;

бистро.

Стоимость: 300 грн/2 часа или 400 грн/день в будни (дети до 13 лет вдвое дешевле); в выходные дни: 350 грн/2 часа или 500 грн/день, дети – 220 грн и 300 грн соответственно.

Фото: Аквапарк в Мукачево (facebook.com/aqua.park.karpatia)

"7 Океан" – аквапарк на тысячу отдыхающих

Аквапарк "7 Океан" работает в Хмельницком с 2015 года. Заведение также соревнуется с крытыми комплексами в регионе. Его площадь 20 тыс. кв. м, а площадь аквазоны – 6 тыс. кв. м. Комплекс может вместить до 1000 посетителей.

Там есть 8 разнообразных горок, бассейны, джакузи, зона для детей, "медленная река" и фудкорт. Также есть терраса для загара и спа-комплекс. Помимо аквазоны есть бассейн на 25 м.

Стоимость: 680 грн. взрослые и 630 грн дети (до 14 лет) – безлимит; для участников боевых действий – 350 грн.

Фото: Аквапарк в Хмельницком (facebook.com/akvapark7ocean)

Аквапарк возле Чопа – для купания и загара

В 30 км от Ужгорода расположен аквапарк "Европа Чоп" (село Соломоново на окраине города). Комплекс имеет широкий выбор открытых бассейнов, отдельно – для детей, также водных аттракционов.

К услугам гостей аквапарка:

открытые и закрытые бассейны;

шезлонги;

бани;

чаны;

детские площадки;

отель.

Фото: Аквапарк в Чопе ( tourinform.org.ua )

Особенность заведения – ночные купания, когда можно приехать отдохнуть после рабочего дня. При аквапарке работает школа плавания.

Стоимость: по будням взрослые 350 грн, дети до 10 лет – 170 грн; в выходные дни – 400 грн. и 200 грн соответственно.

Напомним, мы писали, где отдохнуть у озер в Карпатах.

Также мы рассказывали, что происходит с туризмом в Карпатах этим летом.