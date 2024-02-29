Літаком з Румунії. Скільки коштують гарячі тури до Єгипту на початку березня

Єгипет залишається одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку на морі серед українців. У березні полетіти на курорти Червоного моря можна за незвично низькими цінами.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує відпочинок у Єгипті на початку березня з вильотом із сусідніх країн.

Із яких країн українці літають до Єгипту

Українці повертаються до звички подорожувати, щоб відновитися та оздоровити дітей. За кордон подорожують переважно жінки з дітьми.

Попит на авіатури все більше зростає й українці вже звикли, що вильоти здійснюються із сусідніх із Україною аеропортів, зазначали раніше в туристичній компанії Join UP!.

Єгипет залишається одним із найпопулярніших напрямків разом із Туреччино. Єгипет обирають завдяки зручній системі “все включено”, туристи багато часу проводять на території готелів або в аквапарках.

Українці мають можливість вирушити до Єгипту з таких аеропортів:

Молдови (Кишинів);

Польщі (Жешув, Гданськ, Катовіце, Познань, Варшава);

Румунії (Бухарест, Клуж-Напока, Яси, Сучава, Тімішоара).

Фото: Туристи на пляжі в Єгипті (pixabay.com)

Скільки коштують тури на початку березня

Найдешевші тури можна знайти за кілька днів до вильоту. Ми перевірили вартість путівок на 7 ночей на курортах Єгипту для двох людей із 2 березня.

На сайті misto.travel – у Шарм-ель-Шейху у 3* готелі на третій лінії від моря тиждень відпочинку у форматі "все включено" коштує від 575 доларів (22004 грн) з вильотом 2 березня. Така сама ціна у 3* готелі з харчуванням "напівпансіон", який розташований у безвітряній бухті з кораловим рифом. Обидва варіанти – з вильотом із Бухаресту. У 4* готелі з харчуванням "все включено" і з аква-парком 7 ночей відпочинку коштуватимуть від 646 доларів (24709 грн).

У Хургаді тижневий відпочинок з вильотом із Бухареста 2 березня коштує від 477 доларів (18234 грн). За таку вартість можна провести 7 ночей у 3* готелі з харчуванням "напівпансіон". Із вильотом 9 березня у Хургаді можна відпочити від 624 долари, у Шарм-ель-Шейху – від 712 доларів.

На сайті Farvater тур до Шарм-ель-Шейху з вильотом із Варшави 3 березня коштує від 541 долара (20672 грн). За такі гроші можна відпочити тиждень у 3* готелі з харчуванням "все включено". У 4* готелі в Хургаді з вильотом 3 березня із Бухареста 7 ночей відпочинку коштуватимуть 665 доларів (26274 грн). Із Кишинева тури з вильотом з 3 березня коштують від 30 тис. грн (792 долара) у 3* готелі з харчуванням "напівпансіон" у Шарм-ель-Шейху.

У туристичної компанії "Поїхали з нами" тури з вильотом із Варшави 2 та 3 березня на курорти Шарм-ель-Шейх та Хургада коштують від 20,5 тис. грн у готелі 3* з харчуванням "все включено". Тур з вильотом 5 березня у Хургаду коштує від 26,2 тис. грн – проживання у 4* готелі з аквапарком та харчуваням "все включено".

Нагадаємо, ми писали, куди і як подорожували українці у 2023 році. вУ2023 році подорожували на 48% більше туристів, ніж 2022-го.

Також ми розповідали, чи безпечно подорожувати до Єгипту. Туристам дали рекомендації.