Не лише виплати. Яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter у Німеччині

Основна установа, яка допомогає українським біженцям у Німеччині – Джобцентр (Jobcenter). Це центр зайнятості, який опікується людьми працездатного віку.

Яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter, крім соціальних виплат, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Яку допомогу можна отримати від Jobcenter

Українські біженці у Німеччині для отримання допомоги від держави мають стати на облік у Джобцентрі. Тоді нарівні із німцями можна буде отримувати:

допомогу в пошуку роботи;

допомогу у вивченні мови;

виплати на проживання для всіх членів сім’ї.

Фінансова допомога нараховується, поки біженці не влаштовуються на роботу.

Додаткові кошти від Jobcenter можуть отримати українці, які мають особливі життєві обставини. Наприклад:

вагітні (з 13 тижня вагітності);

одинокі батьки, які самостійно виховують неповнолітню дитину – надбавка 16-20%;

люди, які потребують спеціальної дієти за медичними показаннями;

люди з інвалідністю;

Після оформлення у Jobcenter куратор допомагає біженцю оформити виплати, влаштуватися на безкоштовні інтеграційні курси для вивчення німецької мови та знайомства з країною, підтвердити диплом та знайти роботу.

Крім того, українські біженці мають можливість підвищити кваліфікацію або здобути нову професію.

Фото: Українські біженці в установі у Німеччині (gettyimages.com)

Які виплати надає українцям Jobcenter

Українські біженці в Німеччині отримують таку грошову допомогу від Джобцентру:

базові виплати з безробіття Bürgergeld на купівлю продуктів, одягу, оплату електроенергії. Ці кошти можна отримати, навіть маючи роботу з невисокою зарплатою;

виплати по догляду за дітьми та вагітним − розмір допомоги розраховується індивідуально;

оплату житла та опалення. Джобцентр погоджує договори на оренду квартири та надає допомогу на первинне меблювання квартири;

також передбачена оплата державної медичної страховки.

Гроші надходять на рахунок у німецькому банку щомісяця. Контроль за витратами не ведеться.

Фото: Джобцентр надає виплати на всю сім'ю (gettyimages.com)

Які обов'язки накладає на українців реєстрація у Джобцентрі

Українські біженці зобов’язані:

з’явитися на зустрічі до установи у робочі дні;

пояснювати свою відмову від запропонованої роботи;

попереджати про запланований переїзд;

взяти дозвіл на виїзд із країни, якщо мають лише тимчасову карту Fiktionsbescheinigung;

повідомляти про всі зміни, які відбуваються в житті сім'ї, яка отримує допомогу;

повідомляти про плани виїхати з країни у відпустку на 21 день чи на довший термін – за погодженням зі своїм спеціалістом у Jobcenter.

Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям у Німеччині змінити землю проживання.

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