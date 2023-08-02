Не только выплаты. Какую помощь украинцы могут получить от Jobcenter в Германии

Основное учреждение, которое помогает украинским беженцам в Германии – Джобцентр (Jobcenter). Это центр занятости, который занимается людьми трудоспособного возраста.

Какую помощь украинцы могут получить от Jobcenter, помимо социальных выплат, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Какую помощь можно получить от Jobcenter

Украинские беженцы в Германии для получения помощи от государства должны стать на учет в Джобцентре. Тогда наравне с немцами можно будет получать:

помощь в поиске работы;

помощь в изучении языка;

выплаты на проживание для всех членов семьи.

Финансовая помощь начисляется, пока беженцы не устраиваются на работу.

Дополнительные средства от Jobcenter могут получить украинцы, имеющие особые жизненные обстоятельства. К примеру:

беременные (с 13 недели беременности);

одинокие родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка – прибавка 16-20%;

люди, нуждающиеся в специальной диете по медицинским показаниям;

люди с инвалидностью;

После оформления в Jobcenter куратор помогает беженцу оформить выплаты, устроиться на бесплатные интеграционные курсы для изучения немецкого языка и знакомства со страной, подтвердить диплом и найти работу.

Кроме того, у украинских беженцев есть возможность повысить квалификацию или получить новую профессию.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Какие выплаты предоставляет украинцам Jobcenter

Украинские беженцы в Германии получают такую денежную помощь от Джобцентра:

базовые выплаты по безработице Bürgergeld на покупку продуктов, одежды, оплаты электроэнергии. Эти средства можно получить даже при работе с невысокой зарплатой;

выплаты по уходу за детьми и беременным – размер пособия рассчитывается индивидуально;

оплату жилья и отопления. Джобцентр согласовывает договоры аренды квартиры и оказывает помощь на первичную меблировку квартиры;

также предусмотрена оплата государственной медицинской страховки.

Деньги поступают на счет в немецком банке ежемесячно. Контроль за расходами не ведется.

Фото: Джобцентр предоставляет выплаты на всю семью (gettyimages.com)

Какие обязанности налагает на украинцев регистрация в Джобцентре

Украинские беженцы обязаны:

являться на встречи в учреждение в рабочие дни;

объяснять свой отказ от предложенной работы;

предупреждать о запланированном переезде;

взять разрешение на выезд из страны, если есть только временная карта Fiktionsbescheinigung;

сообщать обо всех изменениях, происходящих в жизни семьи, получающей помощь;

сообщать о планах выехать из страны в отпуск на 21 день или на более длительный срок – по согласованию со своим специалистом в Jobcenter.

Напомним, мы писали, как украинским беженцам в Германии изменить землю обитания.

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