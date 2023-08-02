Не только выплаты. Какую помощь украинцы могут получить от Jobcenter в Германии
Основное учреждение, которое помогает украинским беженцам в Германии – Джобцентр (Jobcenter). Это центр занятости, который занимается людьми трудоспособного возраста.
Какую помощь украинцы могут получить от Jobcenter, помимо социальных выплат, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Какую помощь можно получить от Jobcenter
Украинские беженцы в Германии для получения помощи от государства должны стать на учет в Джобцентре. Тогда наравне с немцами можно будет получать:
- помощь в поиске работы;
- помощь в изучении языка;
- выплаты на проживание для всех членов семьи.
Финансовая помощь начисляется, пока беженцы не устраиваются на работу.
Дополнительные средства от Jobcenter могут получить украинцы, имеющие особые жизненные обстоятельства. К примеру:
- беременные (с 13 недели беременности);
- одинокие родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка – прибавка 16-20%;
- люди, нуждающиеся в специальной диете по медицинским показаниям;
- люди с инвалидностью;
После оформления в Jobcenter куратор помогает беженцу оформить выплаты, устроиться на бесплатные интеграционные курсы для изучения немецкого языка и знакомства со страной, подтвердить диплом и найти работу.
Кроме того, у украинских беженцев есть возможность повысить квалификацию или получить новую профессию.
Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Какие выплаты предоставляет украинцам Jobcenter
Украинские беженцы в Германии получают такую денежную помощь от Джобцентра:
- базовые выплаты по безработице Bürgergeld на покупку продуктов, одежды, оплаты электроэнергии. Эти средства можно получить даже при работе с невысокой зарплатой;
- выплаты по уходу за детьми и беременным – размер пособия рассчитывается индивидуально;
- оплату жилья и отопления. Джобцентр согласовывает договоры аренды квартиры и оказывает помощь на первичную меблировку квартиры;
- также предусмотрена оплата государственной медицинской страховки.
Деньги поступают на счет в немецком банке ежемесячно. Контроль за расходами не ведется.
Фото: Джобцентр предоставляет выплаты на всю семью (gettyimages.com)
Какие обязанности налагает на украинцев регистрация в Джобцентре
Украинские беженцы обязаны:
- являться на встречи в учреждение в рабочие дни;
- объяснять свой отказ от предложенной работы;
- предупреждать о запланированном переезде;
- взять разрешение на выезд из страны, если есть только временная карта Fiktionsbescheinigung;
- сообщать обо всех изменениях, происходящих в жизни семьи, получающей помощь;
- сообщать о планах выехать из страны в отпуск на 21 день или на более длительный срок – по согласованию со своим специалистом в Jobcenter.
Напомним, мы писали, как украинским беженцам в Германии изменить землю обитания.
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