Не лише з України. У країні ЄС зростає кількість українських біженців

У Нідердандах зростає кількість українців, які приїхали отримати прихисток. Серед них чимало й тих, хто вже проживав у іншій країні Європи.

Через великий потік людей місць у притулках вже не вистачає, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nos.nl.

Місць майже не залишилося

Кількість українських біженців, які прибувають до Нідерландів, продовжує зростати. Люди втікають від війни в Україні, але останнім часом все більше українців прибувають із інших європейських країн, зокрема, із Польщі.

Із 26 серпня до 27 жовтня до центрального пункту реєстрації українців Jaarbeurs прибули 2345 осіб. Найбільше приїхали безпосередньо із України (1606 людей) та Польщі (353 біженця). 316 українців приїхали із інших країн.

На тлі зростання потоку біженців житла вже не вистачає. Рівень заповненості притулків для екстреного розміщення досяг 99,3%. Зараз у Нідерландах проживають 102 тисячі українців, із них 83 тисячі розміщені у муніципальних притулках.

Відзначається, що українці спершу їхали до Нідерландів у пошуках безпеки, а тепер все частіше з наміром працювати. Норвезькі працедавці активно шукають українців на роботу через соцмережі. В описах до вакансій зазначається, що житлом їх забезпечать муніципалітети. Для цього необхідно мати тимчасовий захист.

Фото: Українські біженки в Нідерландах (gettyimages.com)

Приїжджають з інших країн у пошуках роботи

Водночас у країні відзначають, що останнім часом стали приїжджати все більше українських чоловіків від 18 років. Значна частина з них перебували у Європі довгий час. Згідно із правилами, Директива про тимчасовий захист поширюється на людей, які виїхали з України після 26 листопада 2021 року (90 днів до початку війни).

"Спочатку ми бачили багато жінок. Потім з'явилися жінки з дітьми. Останнім часом ми також бачимо, що з'явилися і чоловіки. Звичайно, наші серця звернені до найбільш уразливих верств населення. І ми турбуємося, чи залишиться місце для цих уразливих. Оскільки приплив зараз йде настільки швидко, що ми вже не справляємось у національному масштабі", – зауважив директор з питань безпеки Утрехтського регіону Яап Донкер.

Близько третини людей, які реєструються для пошуку роботи, раніше жили в іншій країні тривалий час. Близько 15% людей, які подали заяви з серпня, до цього проживали у Польщі.

Відзначається, що більшість чоловіків просять ідентифікаційний номер відразу після прибуття, щоб мати можливість працювати.

На практиці українцям, які працюють, рідко зменшують виплати на проживання у Нідерландах. Але вже з 2 листопада муніципалітети Кранендонка вимагають у тих, хто проживає у притулках і працює, платити 190 євро в місяць. У Міністерстві юстиції також повідомили, що вивчають можливість оплати за житло для українців, які працюють.

Раніше ми писали, що Нідерланди належать до країн, де найбільше українських біженців знайшли роботу. Рівень зайнятості серед працездатних українців у цій країні – 46%.

Також у Нідерландах били на сполох через зростання потоку українських біженців. Урядовці виступають за скорочення прожиткового мінімуму для українців, щоб знизити привабливість країни для прихистку.

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