Не лише Угорщина. Які країни продовжують видавати найбільше віз росіянам

Через російське вторгнення до України росіянам стало складніше отримати шенгенські візи до багатьох країн, до окремих – взагалі неможливо. Туристам в РФ порадили звертатися до консульства Угорщини.

Між тим, статистика відмов росіянам у видачі шенгенських віз нижча в інших країнах ЄС, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Російським туристам нещодавно порекомендували звертатися за шенгенськими візами до Угорщини, щоб мати можливість подорожувати до інших країн Європи.Між тим, статистика Шенгенської зони свідчить, що у 2022 році й ніші країни схвалювали більшу частку візових заявок від громадян РФ .

Зокрема, консульства Іспанії схвалили 92,5% заявок на шенгенські візи росіянам (154 450 із 166 893). Тоді як Угорщина схвалила 90,9% із 27 595 поданих заявок. Так само Фінляндія схвалила 93,4% заявок росіян (105 323 із загальної кількості заяв 112 737).

Водночас найменше відмов у видачі шенгенських віз видали також інші країни, серед яких Угорщина лише на восьмому місці (яка водночас на третьому за кількістю заявок). Зокрема, Польща схвалила 98,4% заявок – відмовили лише 25 людям із 2208. Також високий відсоток схвалення заявок росіян на поїздку до Шенгену був у таких країн:

Литва – 96,1%;

Нідерланди – 94%;

Латвія – 93,3%.

Європейські країни запровадили санкції проти Росії з метою припинення військової агресії. У результаті російські громадяни можуть на пальцях однієї руки перерахувати європейські напрямки, куди вони можуть поїхати без перепон.

Нагадаємо, ми писали, що Швейцарія перестала визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях.

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