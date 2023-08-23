RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только Венгрия. Какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам

Фото: Визовые поездки для россиян в Европу (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из-за российского вторжения в Украину россиянам стало сложнее получить шенгенские визы во многие страны, в отдельные – вообще невозможно. Туристам в РФ посоветовали обращаться в консульство Венгрии.

Между тем статистика отказов россиянам в выдаче шенгенских виз ниже в других странах ЕС, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Российским туристам недавно порекомендовали обращаться за шенгенскими визами в Венгрию, чтобы иметь возможность путешествовать в другие страны Европы. Между тем, статистика Шенгенской зоны свидетельствует, что в 2022 году и другие страны одобряли большую часть визовых заявок от граждан РФ.

В частности, консульства Испании одобрили 92,5% заявок на шенгенские визы россиянам (154 450 из 166 893). В то время как Венгрия одобрила 90,9% из 27 595 поданных заявок. Также Финляндия одобрила 93,4% заявок россиян (105 323 из общего количества заявлений 112 737).

В то же время меньше всего отказов в выдаче шенгенских виз выдали также другие страны, среди которых Венгрия только на восьмом месте (в то же время на третьем по количеству заявок). В частности, Польша одобрила 98,4% заявок – отказали только 25 людям из 2208. Также высокий процент одобрения заявок россиян на поездку был в Шенген в таких странах:

  • Литва – 96,1%;
  • Нидерланды – 94%;
  • Латвия – 93,3%.

Европейские страны ввели санкции против России в целях прекращения военной агрессии. В результате российские граждане могут по пальцам одной руки пересчитать европейские направления, куда они могут поехать без преград.

Напомним, мы писали, что Швейцария перестала признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шенгенская зонаросіяниВизовый режим