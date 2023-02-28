Готові до ЄС. У Польщі пояснили рекордні темпи працевлаштування українців

Переважна більшість українських біженців влаштуватися на роботу в Польщі. Понад половина з них почали працювати в перші місяці після прибуття.

Про що свідчать такі темпи працевлаштування українців, на думку польських експертів, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.

Опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі" провели платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Виявилося, що 84% працездатних українців, які виїхали до Польщі через війну, вже працевлаштувалися в цій країні. При чому упродовж першого місяця роботу знайшли 27% біженців, а 34% людей почали працювати упродовж 3 місяців.

На думку авторів дослідження, такий результат свідчить про високу ефективність впроваджених рішень польської влади, підтримку роботодавців і бажання біженців працювати.

"Ми маємо справу із ситуацією, коли велика кількість українців, які працюють у Польщі, не позбавляють поляків роботи, а зменшують безробіття. Це дуже цікаві висновки, які мають проаналізувати профільні міністерства для нашої соціальної політики. Я приємно здивований, не очікував таких гарних результатів", – прокоментував результати дослідження керівник Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Марек Кухцінський на конференції "Європа Карпат" у польському Красичині.

Фото: Третина біженців почали працювати упродовж 3 місяців (gettyimages.com)

Якщо за такий короткий час стільки українців, переважно жінки, беруться за роботу, тобто адаптуються до умов Євросоюзу, це може означати, серед іншого, що люди вже готові швидко відповідати всім стандартам, які вимагає Європейський Союз, і не тільки ментально, додав чиновник.

"Польщі знадобилося для цього кілька років", – зауважив він.

Між тим, опитування виявило, що відчуття впевненості та незалежності українських біженців на польському ринку праці росте – 38% респондентів змінили роботодавця протягом року.

"Біженці шукають пропозиції роботи, які більше відповідають їхнім навичкам і кваліфікаціям, в тому числі завдяки вивченню польської мови і професійному навчанню. Настільки високий рівень зайнятості серед українців вже у перші місяці перебування в Польщі свідчить не лише про їхню рішучість влаштуватися на роботу, а й про відкритість польських підприємців новим працівникам, а також про потреби ринку та економіки Польщі", – зазначає голова правління EWL Анджей Коркус.

За інформацією Міністерства сім’ї та соціальної політики, з початку повномасштабного вторгнення за спрощеними процедурами в Польщі працевлаштувалися приблизно 900 тисяч громадян України.

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