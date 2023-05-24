Не лише Карпати. Де можна бюджетно відпочити в Україні влітку

Українці друге літо відпочиватимуть без свого моря, а альтернативу пропонують готелі у Карпатах. Втім, є чимало локацій із бюджетним відпочинком біля води в інших безпечних регіонах.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди можна вирушити у відпустку всією родиною в Україні.

"Під шепіт хвиль": де можна подихати морським повітрям без виходу на пляж

Одеса та курортні села можуть бути напрямком для відпочивальників, які заради морського повітря готові їхати до узбережжя в Одеській області.

Сам берег Чорного моря замінований і доступ до пляжів залишається обмеженим, прибережна лінія замінована. Втім, влада Одеси обіцяє створити місця відпочинку з басейнами та укриттями. Також відпочинок у басейнах пропонують багато готелів у місті.

В цьому році можна знайти пропозиції відпочинку на базах уздовж узбережжя – зазвичай на другій-третій лінії з краєвидом на море, чи виходом на лиман, в якому купання не заборонене, і з басейнами.

На сайтах оголошень є пропозиції відпочинку "під шепіт хвиль". Наприклад, у селі Нова Дофіновка за 10 км від Одеси пропонують сімейні апартаменти на першій лінії. Зі зручностей – санвузол в номері, кондиціонер, кухня, шезлонги на терасі готелю. Вартість проживання – 600 грн/добу.

Стільки ж коштує будиночок у самій Одесі – в Аркадії. Там можуть розміститися 3-4 людини. Більші будинки в місті коштують 1000 грн/добу.

У Санжійці будиночок на 2-3 людини пропонують за 1000 грн/добу. Навколо ліс, до моря 300 м, але гостей застерігають не ризикувати і не ходити туди, а скористатися басейном на території.

Фото: Готель у Затоці (booking.com)

На сайті booking чимало пропозицій від готелів на узбережжі. Наприклад, у Грибівці готелі з басейнами пропонують відпочинок за ціною від 750 грн/добу. У Чорноморську – від 600 грн/добу (без басейну). У Затоці – від 750 грн/добу у готелях з басейном.

Знамениті озера на Волині в оточенні лісів

Сезон відпочинку на Шацьких озерах зазвичай починається з 10 червня. В минулі роки у цій відомій локації на Волині було не протовпитися. Торік на початок сезону було заброньовано лише 10% місць. Люди боялися повторного вторгнення і остерігалися їхати в ліси регіону.

Чисті лісові озера – унікальна альтернатива морському відпочинку. У 1983 року тут створили Шацький національний природний парк для охорони рідкісних природних комплексів площею 32 тисяч гектарів. Група водойм налічує 30 озер, з яких найбільш відоме для купання та відпочинку – Світязь. Навколо озер побудовано багато санаторіїв, баз відпочинку та дитячих таборів.

Фото: Відпочинок на озері Світязь (instagram.com/_svitiaz_svoim)

Їхати треба в Ковельський район, смт Шацьк. На сайтах оголошень кімната у котеджному будинку пропонується від 250 грн/добу з людини. Окремий маленький котедж обійдеться від 750 грн/добу.

На сайті booking варіанти проживання у садибах доступніші за ціною – будинок на 5 осіб пропонується за 1200 грн, тоді як номери в готелях – 1500-2500 грн/добу за двомісне розміщення.

Відпочинок на Дністрі та тури Поділлям

Літній відпочинок у Хмельницькій області став відкриттям для багатьох українців у 2022 році, коли родини шукали безпечну локацію з пляжами. За словами експерта із розвитку туризму в громадах Сергія Толстіхіна, попит на відпочинок у регіоні у минулому році зашкалював.

"Туризм сконцентрований здебільшого біля Дністра. Багато людей на березі плавають і відпочивають, ходять судна, катери. На Хмельниччині течія значно слабша, ніж на Тернопільщині. На Бакоті взагалі Дністер широкий і течія дуже слабка, що створює непогані умови для спокійного купання", – описав він умови для відпочинку на воді.

Крім того, регіон приваблює краєвидами та великою кількістю пам'яток. На Хмельниччині є понад 3 тисячі об'єктів культурно-історичної спадщини, безліч об'єктів сакральної архітектури.

Фото: Відпочинок у селі Рудківці (facebook.com/hostynnyi.dnister)

Відпочинок на Дністрі на Хмельниччині – на різний гаманець. Наприклад, на Бакоті в садибі в селі Колодіївка можна поселитися за 765 грн/добу (3 спальних місця). У селі Рудківці пропонують номери з усіма зручностями на базах відпочинку (садибах) за ціною від 300 грн/добу з людини.

Нагадаємо, ми писали, як відпочити на найбільшому озері Закарпаття влітку.

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