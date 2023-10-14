Не лише Домінікана. Які мальовничі острови на Карибах варто відвідати цього року

Відпочинок на Карибах взимку для декого вже став традицією, а для когось залишається мрією. Крім багатолюдних і відомих напрямків, як Домінікана чи Мексика, є й чимало вартих уваги островів.
Які острови Карибського моря досвідчені мандрівники визнали найкращими у 2023 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на Travel off Path.
Один із найвідоміших екзотичних напрямків для зимового відпочинку на морі – Домінікана на острові Гаїті. Домініканська республіка вважається найпопулярнішим курортом Карибського регіону.
Фантастична природа там поєднується з якісним сервісом – більшість готелів на курорті належать світовим мережам і працюють за системою "все включено".
Домінікана знаходиться в тропіках, тому відпочити на райських пляжах можна в будь-яку пору року. Але з травня до осені можна потрапити у "сезон дощів". У вересні і жовтні можна застати мусони і урагани, а пляжна погода встановлюється в листопаді.
Температура води в цей час тримається на рівні 27 градусів, повітря вдень нагрівається до 30, вночі охолоджується до 22 градусів.
Фото: Пляж у Домінікані (unsplash.com)
Відпочинок в Домінікані – це білосніжні пляжі з пальмами і блакитне море, які доповнюються екскурсіями до колоніальних пам'яток. Для шукачів пригод відкриті острови з водоспадами, лагунами, скелями і мангровими заростями. На півострові Самана туристи можуть спостерігати за дельфінами, ламантинами та горбатими китами з січня по березень.
Відомий журнал Condé Nast Traveler провів опитування серед понад пів мільйона читачів, щоб визначити найкращі острови 2023 року у різних частинах світу. Наводимо перелік із п'яти найкращих локацій Карибського басейну, на думку досвідчених мандрівників.
Карибський острів, який найбільше вразив мандрівників – Сент-Бартс (Сен-Бартелемі), який відомий краєвидами, розкішшю та ексклюзивною атмосферою. Цей острів входить до Малих Антильських островів. Мешканці на ньому говорять французькою мовою.
Туристи відпочивають на білосніжних пляжах Салін, Сен-Жан і Коломб’є, а під час відвідування міста насолоджуються художніми галереями, бутиками та ресторанами для гурманів на вулицях Густавії.
Це хоч і один з найменших найменших островів Карибського басейну, він приваблює незайманими пляжами, розкішними курортами та кухнею світового класу. Острів славиться стравами з омарів, раків і риби.
Для туристів, які хочуть побалувати себе та відпочити у цьому сезоні, Ангілья є уособленням карибського відпочинку. Пляжі, які варто відвідати: Шол-Бей, Мідс-Бей і Капітан-Бей.
Острів Сент-Люсія можна назвати перлиною Східного Карибського басейну. Туристи в захваті від захопливих пейзажів, величезних тропічних лісів та романтичної атмосфери.
Під час відпочинку на острові варто відвідати знамениті вулканічні шпилі Пітони, які піднімаються з моря і є своєрідним символом Сент-Люсії.
Фото: Острів Сент-Люсія (unsplash.com)
Щоб побачити щось унікальне, варто поїхати до єдиного вулкана в Карибському басейні Салфур-Спрінгс. Там можна стати свідком геотермальної активності острова, прийняти грязьову ванну в лікувальних водах.
Архіпелаг із понад 40 островами та рифами Теркс і Кайкос можна вважати втіленням мрії про ідеальну відпустку на Карибах.
Любителі пляжного відпочинку проведуть найкращий час на десятка білосніжних пляжів: Грейс-Бей, Пайн-Кей та Іст-Кайкос. Любителі пригод знайдуть всі можливості для дайвінгу та підводного плавання.
Для гострих відчуттів можна вирушити до Блакитної діри на Провіденсіалесі або зануритися до захопливих підводних схилыв острова Гранд-Терк.
Фото: Острови Теркс і Кайкос (unsplash.com)
Цей острів розташований у самому серці Карибського моря. Він є менш відомим островом-побратимом Сент-Кітса. Ця локація підійде тим, хто шукаєте автентичну карибську атмосферу у поєднанні із традиційним комфортом.
На Невісі є як незаймані пляжі, пишні тропічні ліси, так і велика кількість історичних пам'яток. Особливість острова, яка дійсно відрізняє його від інших локацій архіпелагу – спокійна атмосфера.
Туристам радять здійснити тиху прогулянку на заході сонця вздовж берегів Карибського моря або запланувати похід на пік Невіс. Подорож через згаслий вулкан настільки ж приголомшлива, наскільки й складна, але краєвиди наприкінці маршруту того варті.
Після довгого дня екскурсій можна оселитися в Чарлстауні, столиці острова. Там можна дослідити архітектуру колоніальної доби, музей Олександра Гамільтона та численні будинки на плантаціях.
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