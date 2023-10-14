Не только Доминикана. Какие живописные острова на Карибах стоит посетить в этом году

Отдых на Карибах зимой для некоторых уже стал традицией, а для кого-то остается мечтой. Помимо многолюдных и известных направлений, как Доминикана или Мексика, есть и немало островов, стоящих внимания.

Какие острова Карибского моря опытные путешественники признали лучшими в 2023 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Travel off Path.

Доминикана – самое популярное направление региона

Одно из самых известных экзотических направлений для зимнего отдыха на море – Доминикана на острове Гаити. Доминиканская республика считается самым популярным курортом Карибского региона.

Фантастическая природа там сочетается с качественным сервисом – большинство отелей на курорте принадлежат мировым сетям и работают по системе "все включено".

Доминикана находится в тропиках, поэтому отдохнуть на райских пляжах можно в любое время года. Но с мая по осень можно попасть в "сезон дождей". В сентябре и октябре можно застать муссоны и ураганы, а пляжная погода устанавливается в ноябре.

Температура воды в это время держится на уровне 27 градусов, воздух днем нагревается до 30 градусов, ночью охлаждается до 22 градусов.

Фото: Пляж в Доминикане (unsplash.com)

Отдых в Доминикане – это белоснежные пляжи с пальмами и лазурное море, которые дополняются экскурсиями к колониальным достопримечательностям. Для искателей приключений открыты острова с водопадами, лагунами, скалами и мангровыми зарослями. На полуострове Самана туристы могут наблюдать за дельфинами, ламантинами и горбатыми китами с января по март.

Какие еще острова на Карибах стоит посетить для идеального отдыха

Известный журнал Condé Nast Traveler провел опрос среди более полумиллиона читателей, чтобы определить лучшие острова 2023 года в разных частях света. Приводим список из пяти лучших локаций Карибского бассейна, по мнению опытных путешественников.

Сент-Бартс

Карибский остров, наиболее поразивший путешественников – Сент-Бартс (Сен-Бартелеми), известный видами, роскошью и эксклюзивной атмосферой. Этот остров входит в Малые Антильские острова. Жители на нем говорят на французском языке.

Фото: Остров Сент-Бартc (unsplash.com)

Туристы отдыхают на белоснежных пляжах Салин, Сен-Жан и Коломбье, а во время посещения города наслаждаются художественными галереями, бутиками и ресторанами для гурманов на улицах Густавии.

Ангилья

Это хоть и один из самых маленьких островов Карибского бассейна, он привлекает нетронутыми пляжами, роскошными курортами и кухней мирового класса. Остров славится блюдами из омаров, раков и рыбы.

Для туристов, желающих побаловать себя и отдохнуть в этом сезоне, Ангилья является олицетворением карибского отдыха. Пляжи, которые следует посетить: Шол-Бэй, Мидс-Бэй и Капитан-Бэй.

Сент-Люсия

Остров Сент-Люсия можно назвать жемчужиной Восточного Карибского бассейна. Туристы восхищаются захватывающими пейзажами, огромными тропическими лесами и романтической атмосферой.

Во время отдыха на острове стоит посетить знаменитые вулканические шпили Питоны, поднимающиеся из моря и являющиеся своеобразным символом Сент-Люсии.

Фото: Остров Сент-Люсия (unsplash.com)

Чтобы увидеть что-то уникальное, стоит поехать к единственному вулкану в Карибском бассейне Салфур-Спрингс. Там можно стать свидетелем геотермальной активности острова, принять грязевую ванну в лечебных водах.

Теркс и Кайкос

Архипелаг с более чем 40 островами и рифами Теркс и Кайкос можно считать воплощением мечты об идеальном отпуске на Карибах.

Любители пляжного отдыха проведут лучшее время на десятке белоснежных пляжей: Грейс-Бэй, Пайн-Кей и Ист-Кайкос. Любители приключений найдут все возможности для дайвинга и подводного плавания.

Для острых ощущений можно отправиться к Голубой дыре на Провиденсиалесе или погрузиться к захватывающим подводные склоны острова Гранд-Терк.

Фото: Острова Теркс и Кайкос (unsplash.com)

Невис

Этот остров расположен в самом сердце Карибского моря. Он является менее известным островом-побратимом Сент-Китса. Эта локация подойдет тем, кто ищет подлинную карибскую атмосферу в сочетании с традиционным комфортом.

На Невисе есть как нетронутые пляжи, пышные тропические леса, так и большое количество исторических достопримечательностей. Особенность острова, действительно отличающая его от других локаций архипелага – спокойная атмосфера.

Туристам советуют совершить тихую прогулку на закате вдоль берегов Карибского моря или запланировать поход на пик Невис. Путешествие через потухший вулкан столь же потрясающее, сколь и сложное, но виды в конце маршрута того стоят.

После долгого дня экскурсий можно поселиться в Чарлстауне, столице острова. Там можно исследовать архитектуру колониальных времен, музей Александра Гамильтона и многочисленные дома на плантациях.

Напомним, мы рассказывали, как выбрать курорт на Мальдивах на любой кошелек. Страна предлагает пляжный отдых в течение года.

Ранее мы также писали, в каких странах украинцы отдыхали на море этим летом. Самые популярные направления были на Средиземном и Красном море.