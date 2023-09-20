UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не лише Чехія. У яких країнах ЄС найбільша частка українських біженців

Фото: Українці на польському кордоні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із початку війни в ЄС та Британії зареєстрували близько 4,8 млн українських біженців. Майже половина втікачів від війни оселилися у сусідніх із Україною країнах.

Які країни прийняли найбільше українців по відношенню до свого населення, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на euronews.com

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, через рік після початку війни в Україні в Європі зареєстровано понад 8 млн українських біженців. 4,8 мільйона втекли до країн ЄС та Великої Британії. 2 млн українських біженців зареєстровані в прикордонних державах ЄС і Молдові. 

У 2023 році найбільше українських біженців прийняли Польща (1,5 млн) та Німеччина (1 млн). Удвічі менше людей отримали прихисток у Чехії (490 тис.).

Водночас деякі країни мають найбільше співвідношення числа біженців на 1000 жителів. Згідно з даними УВКБ ООН, частка втікачів від війни була найвища у таких країнах:

  • Чехія – у 2022 році приймала майже 36 біженців на 1000 жителів;
  • Естонія – 29 українців на 1000 жителів;
  • Польща –  трохи більше 25 біженців на 1000 жителів.

У деяких країнах частка біженців серед населення різко зростала упродовж місяців: у Румунії, Данії, Литві, Кіпрі та Фінляндії.

Але в деяких країнах українців виявилося найменше по відношенню до населення: Франції, Греції, Італії, Мальті та Угорщині.

Раніше ми писали, які країни Європи українці найбільше обирають для прихистку.

Також ми писали, у якій країні ЄС готуються до напливу українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаЧехіяЕстоніяДопомога Україні