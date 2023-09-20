Не лише Чехія. У яких країнах ЄС найбільша частка українських біженців

Із початку війни в ЄС та Британії зареєстрували близько 4,8 млн українських біженців. Майже половина втікачів від війни оселилися у сусідніх із Україною країнах.

Які країни прийняли найбільше українців по відношенню до свого населення, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на euronews.com.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, через рік після початку війни в Україні в Європі зареєстровано понад 8 млн українських біженців. 4,8 мільйона втекли до країн ЄС та Великої Британії. 2 млн українських біженців зареєстровані в прикордонних державах ЄС і Молдові.

У 2023 році найбільше українських біженців прийняли Польща (1,5 млн) та Німеччина (1 млн). Удвічі менше людей отримали прихисток у Чехії (490 тис.).

Водночас деякі країни мають найбільше співвідношення числа біженців на 1000 жителів. Згідно з даними УВКБ ООН, частка втікачів від війни була найвища у таких країнах:

Чехія – у 2022 році приймала майже 36 біженців на 1000 жителів;

Естонія – 29 українців на 1000 жителів;

Польща – трохи більше 25 біженців на 1000 жителів.

У деяких країнах частка біженців серед населення різко зростала упродовж місяців: у Румунії, Данії, Литві, Кіпрі та Фінляндії.

Але в деяких країнах українців виявилося найменше по відношенню до населення: Франції, Греції, Італії, Мальті та Угорщині.

Раніше ми писали, які країни Європи українці найбільше обирають для прихистку.

Також ми писали, у якій країні ЄС готуються до напливу українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.