Липень став найспекотнішим місяцем на землі за 120 000 років, – вчені

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Також вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 000 років на планеті.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

"Це найспекотніші температури в історії людства"

Регіони в Північній Америці, Європі та Азії страждають від аномально високих температур, а світові океани нагріваються до безпрецедентних рівнів.

Два глобальні кліматичні органи, Служба зміни клімату Коперник (C3S) Європейського Союзу та Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), оголосили, що надзвичайна спека б’є рекорди зі значним відривом від минулих показників. І це викликає тривогу щодо прискорення впливу змін клімату.

Спершу найспекотнішим червнем за всю історію спостережень оголосили червень 2023 року, а далі такий самий висновок зробили й по липню.

За словами директора групи кліматичного аналізу Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США Расселла Воса, температурні рекорди зазвичай б'ються з кроком у соті частки градуса за Цельсієм, але цього року в липні було все по-іншому: за перші 23 дні середня температура повітря підскочила на 16,95 градуса за Цельсієм.

Фото: Липень побив рекорди високих температур у світі (unsplash.com)

Це значно перевищило попередній рекорд у 16,63˚C, встановлений у липні 2019 року. Згідно зі звітом, така тенденція узгоджується з глобальним консенсусом про те, що кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини, негативно впливають на планету.

"Майже кожен місяць цього року був у п’ятірці найспекотніших за всю історію спостережень. Це найспекотніші температури в історії людства", – сказала Саманта Берджесс, заступниця директора Copernicus.

Кліматичні дані, отримані науковцями з кілець дерев, коралових рифів і кернів глибоководних відкладень ще більше підтверджують це твердження.



"Дані з цих природних "архівів" також дають цінну інформацію про кліматичну історію нашої планети. Ми можемо припустити, що Земля не відчувала такого тепла приблизно 120 000 років", – пише видання.

Чим небезпечне глобальне потепління

Наслідки цієї спеки є далекосяжними та руйнівними, повідомляє Travel Tomorrow. Південний захід Сполучених Штатів охопила хвиля спеки, температура повітря перевищувала 50 градусів за Цельсієм. У результаті різко зросла кількість смертей, пов’язаних зі спекою: люди отримують небезпечні для життя опіки від контакту з палаючими поверхнями.

У Середземноморському регіоні Європи загинуло понад 40 людей через лісові пожежі: там вогонь продовжує лютувати через високі температури та сухі умови. Азія теж переживає тривалі та інтенсивні хвилі спеки, що призводить до людських жертв і створює серйозну загрозу продовольчій безпеці.

Фото: Європейські країни охопила хвиля пожеж (unsplash.com)

За словами генерального секретаря ВМО Петтері Тааласа, екстремальна погода в липні відображає "сувору реальність зміни клімату".

Екстремальна спека є насамперед результатом людської діяльності, зокрема видобутку та спалювання викопного палива, вирубки лісів і промислових процесів, які значно збільшили концентрацію парникових газів в атмосфері. Це, своєю чергою, затримує більше тепла, що призводить до підвищення глобальної температури.

Викиди парникових газів продовжують зростати, попри багато міжнародних кліматичних переговорів і амбітні обіцянки різних країн і компаній припинити викиди.

"Кліматичні дії – це не розкіш, а необхідність", – заявив Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш.

Відзначимо, вже місяць південна Європа потерпає від рекордної спеки, що змусило багатьох туристів переглянути свої плани на відпустку. У деяких регіонах Середземномор'я температури сягали 50 градусів. Ми писали, як вберегтися від спеки під час подорожі по Європі.

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