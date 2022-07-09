Летает по всей Европе. Борт украинской компании SkyUp выполняет рейсы для WizzAir

Еще один самолет из флота украинской авиакомпании SkyUp Airlines передали в мокрый лизинг известной европейской авиакомпании — Wizz Air.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Факт передачи самолета известному лоукостеру изданию подтвердили в SkyUp.

"На этот раз речь идет о Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQO, который сейчас обслуживает сеть Wizz Air", — говорится в сообщении.

Воздушное судно, которое передали в лизинг, с 18 февраля по 22 июня находилось на хранении в аэропорту Белграда (Сербия). Сеть известного европейского лоукостера он начал обслуживать с конца июня этого года.

Сейчас самолет Boeing 737-800 базируется в аэропорту столицы Болгарии, Софии.

"Однако, судя по данным Flightradar24, борт имеет насыщенную летную программу, обслуживая пассажиров по всей Европе", — добавляют в ЦТС.

Таким образом, по состоянию на сегодня в целом три борта Boeing 737-800 компании SkyUp работают на Corendon Airlines Europe, два — на перевозчика Smartwings и по одному — на Wizz Air Tailwind Airlines а также Freebird Airlines. При этом лишь один B737-800 перевозчика (UR-SQP) вовсе не выполняет перелетов и находится в одном из аэропортов Украины.

Кроме того, во флоте компании остаются два Boeing 737-700: они находятся в Яссах (Румыния) и Варне (Болгария).

Также недавно самолет МАУ начал перевозить польских туристов на зарубежные курорты: таких договоренностей украинский перевозчик достиг с крупнейшим польским туроператором.

Отметим, мокрый лизинг (с экипажем) предусматривает предоставление лизингодателем полного набора услуг — техническое обслуживание оборудования, ремонт, страхование, подготовку обслуживающего персонала и тому подобное. Считается одним из самых дорогих видов лизинга.

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