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Літає по всій Європі. Борт української компанії SkyUp виконує рейси для WizzAir

Фото: Літак Boeing 737-800 компанії SkyUp (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Літак передали у мокрий лізинг угорському лоукостеру

Ще один літак із флоту української авіакомпанії SkyUp Airlines передали у мокрий лізинг відомій європейській авіакомпанії — Wizz Air.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Факт передачі літака відомому лоукостеру виданню підтвердили у SkyUp.

"Цього разу йдеться про Boeing 737-800 із реєстраційним номером UR-SQO, який нині обслуговує мережу Wizz Air", — йдеться у повідомленні.

Повітряне судно, яке передали у лізинг, з 18 лютого по 22 червня перебувало на зберіганні в аеропорту Белграда (Сербія). Мережу відомого європейського лоукостера він почав обслуговувати з кінця червня цього року.

Наразі літак Boeing 737-800 базується в аеропорті столиці Болгарії, Софії.

"Однак, судячи з даних Flightradar24, борт має насичену літну програму, обслуговуючи пасажирів по всій Європі", — додають у ЦТС.

Таким чином, станом на сьогодні загалом три борти Boeing 737-800 компанії SkyUp працюють на Corendon Airlines Europe, два - на перевізника Smartwings і по одному - на Wizz Air, Tailwind Airlines а також Freebird Airlines. При цьому лише один B737-800 перевізника (UR-SQP) зовсім не виконує перельотів і знаходиться в одному з аеропортів України.

Крім того, у флоті компанії залишаються два Boeing 737-700: вони знаходяться у Яссах (Румунія) та Варні (Болгарія).

Також нещодавно літак МАУ почав перевозити польських туристів на закордонні курорти: таких домовленостей український перевізник досяг із найбільшим польським туроператором.

Відзначимо, мокрий лізинг (с экипажем) передбачає надання лізингодавцем повного набору послуг — технічне обслуговування обладнання, ремонту, страхування, підготовку обслуговуючого персоналу тощо. Вважається одним із найдорожчих видів лізингу.

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Wizz AirBoeingБолгарияСербияSkyUpАвіація України