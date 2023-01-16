Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює

Серед категорій осіб, які можуть виїхати за кордон під час війни – водії, які перевозять гуманітарну допомогу і важливий медичний вантаж. Щоб отримати дозвіл на такі перевезення, треба подати заявку, і тоді вас внесуть до системи "Шлях". Як працює цей механізм, як з його допомогою отримати дозвіл на виїзд за кордон і де можна подати заявку – у колонці для TRAVEL РБК-Україна пояснює керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери" Ігор Чудовський. Що таке система "Шлях" і хто має право нею скористатися Насправді систему "Шлях" створили ще наприкінці 2021 року, щоб усунути корупційні ризики у сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. Система "Шлях", яка дає можливість водіям, які підлягають призову, перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі, запрацювала в Україні 17 березня 2022 року. Право скористуватися можливістю виїду за кордон через систему “Шлях” мають особи, які здійснюють перевезення:

для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

Потрібне підтвердження від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Як подати заявку на внесення до системи "Шлях" Якщо ви займаєтесь такими перевезеннями, то можете подати відповідні звернення до Міністерства інфраструктури або до обласних військових адміністрацій. Після цього дані водіїв вносять до системи та погоджують у Держприкордонслужбі. Щоб отримати дозвіл, достатньо звернутися листом до відповідної обласної військової адміністрації на електронну адресу. Фото: Право на виїзд за кордон мають водії, які перевозять гуманітарний вантаж або медикаменти (Getty Images) За результатами опрацювання звернень відповідна обласна державна адміністрація приймає рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, вносить відомості до інформаційної системи "Шлях", адміністратором якої є Укртрансбезпека, а також надсилає лист до Державної прикордонної служби України. Державна прикордонна служба України приймає рішення щодо пропуску водія за межі державного кордону України на підставі витягу з розпорядження обласної військової адміністрації про надання дозволу на виїзд (у паперовому або електронному вигляді) та наявності відповідних відомостей в інформаційній системі "Шлях", адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Право на звернення мають:

військові, правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги (за поданням районної військової адміністрації).

Рішення про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, Київська обласна державна адміністрація приймає за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

Зверніть увагу. Такий дозвіл на перебування за кордоном надається не більше ніж на 30 днів.

Скільки українців вже скористалися системою

У Міністерстві інфраструктури зазначають, що використання системи для надання дозволів на перетин кордону було вимушеним кроком, щоб врегулювати питання виїзду за кордон ліцензованих перевізників після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Фото: Є дані про те, що за сім місяців війни до системи внесли дані 146 тисяч громадян України (Getty Images)

За 7 місяців, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до системи "Шлях" для перетину кордону було внесено дані про 146 тисяч громадян.

Понад 86 тисяч з них – водії ліцензованих перевізників пасажирів і вантажів. Вони вносили дані самостійно через особисті електронні кабінети системи "Шлях". Дані про ще 47 тисяч людей на перетин кордону до системи подали військові адміністрації і про понад 13 тисяч – Міністерство інфраструктури. Це звернення волонтерів, які доставляють гуманітарні вантажі Збройним Силам України та медичним закладам.

Найбільше волонтерів-заявників подали свої дані до системи через Львівську, Волинську та Тернопільську обласну військову адміністрації. За їхнього сприяння загалом за межі України виїхали більше, ніж половина з числа усіх волонтерів, внесених до системи. Система “Шлях” допомогла громадянам-волонтерам та організаціям суттєво покращити забезпечення українського війська медикаментами, теплими речами та іншими видами допомоги, скоротила час на отримання дозволу на виїзд за кордон у час воєнного стану, спростила контроль вантажних перевезень. Водночас цифровий реєстр мінімізує можливості помилок та корупційних ризиків.

Нагадаємо, ми писали, як та де зареєструвати дитину, яка народилася за кордоном.

Також повідомлялося, як ввезти в Україну та розмитнити автомобіль з Європи.