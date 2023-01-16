Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает

Среди категорий лиц, которые могут выехать за границу во время войны – водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз. Чтобы получить разрешение на такие перевозки, нужно подать заявку, и тогда вас внесут в систему "Шлях". Как работает этот механизм, как с его помощью получить разрешение на выезд за границу и где можно подать заявку – в колонке для TRAVEL РБК-Украина объясняет управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский. Что такое система "Шлях" и кто имеет право ей пользоваться На самом деле, систему "Шлях" создали еще в конце 2021 года, чтобы устранить коррупционные риски в сфере выдачи разрешений и лицензий на международные грузовые перевозки. Система "Шлях", которая позволяет водителям, подлежащим призыву, пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы, заработала в Украине 17 марта 2022 года. Право воспользоваться возможностью выезда за границу через систему "Шлях" имеют лица, осуществляющие перевозку:

для нужд Вооруженных сил, других образованных согласно законам Украины военных формирований;

медицинских грузов;

грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Требуется подтверждение от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений: военных, правоохранительных органов; военных администраций; медицинских учреждений; отправителей или получателей гуманитарной помощи. Как подать заявку на внесение в систему "Шлях" Если вы занимаетесь такими перевозками, то можете подать соответствующие обращение в Министерство инфраструктуры или в областные военные администрации. После этого данные водителей вносят в систему и согласовывают в Госпогранслужбе. Чтобы получить разрешение, достаточно обратиться письмом в соответствующую областную военную администрацию по электронному адресу. Фото: Право на выезд за границу имеют водители, перевозящие гуманитарный груз или медикаменты (Getty Images) По результатам обработки обращений соответствующая областная государственная администрация принимает решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов, вносит сведения в информационную систему "Шлях", администратором которой является Укртрансбезопасность, а также направляет письмо Государственной пограничной службе Украины. Государственная пограничная служба Украины принимает решение о пропуске водителя за пределы государственной границы Украины на основании выписки из распоряжения областной военной администрации о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличии соответствующих сведений в информационной системе "Шлях", администратором которой является Укртрансбезопасность.

Право на обращение имеют:

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители или получатели гуманитарной помощи (по предоставлению районной военной администрации).

Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов, Киевская областная государственная администрация принимает при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Обратите внимание. Такое разрешение на пребывание за границей предоставляется не более чем на 30 дней.

Сколько украинцев уже воспользовалось системой

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что использование системы для предоставления разрешений на пересечение границы было вынужденным шагом для урегулирования вопроса выезда за границу лицензируемых перевозчиков после начала широкомасштабного вторжения России.

Фото: Есть данные о том, что за семь месяцев войны в систему внесли данные 146 тысяч граждан Украины (Getty Images)

За 7 месяцев, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в систему "Шлях" для пересечения границы были внесены данные о 146 тысячах граждан.

Более 86 тысяч из них – водители лицензированных перевозчиков пассажиров и грузов. Они вносили данные самостоятельно через личные электронные кабинеты системы "Шлях". Данные о еще 47 тысячах людей на пересечение границы в систему подали военные администрации и о более 13 тысячах – Министерство инфраструктуры. Это обращение волонтеров, доставляющих гуманитарные грузы Вооруженным Силам Украины и медицинским учреждениям.

Больше всего волонтеров-заявителей подали свои данные в систему через Львовскую, Волынскую и Тернопольскую областную военную администрации. При их содействии в целом за пределы Украины выехали более половины из числа всех волонтеров, внесенных в систему. Система "Шлях" помогла гражданам-волонтерам и организациям существенно улучшить обеспечение украинской армии медикаментами, теплыми вещами и другими видами помощи, сократила время на получение разрешения на выезд за границу во время военного состояния, упростила контроль грузовых перевозок. В то же время цифровой реестр минимизирует возможности ошибок и коррупционных рисков.

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