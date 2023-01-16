Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает

Как оформить разрешение на выезд водителям, которые во время войны перевозят гуманитарную помощь или медицинский груз – подробнее в материале.
Среди категорий лиц, которые могут выехать за границу во время войны – водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз. Чтобы получить разрешение на такие перевозки, нужно подать заявку, и тогда вас внесут в систему "Шлях".
Как работает этот механизм, как с его помощью получить разрешение на выезд за границу и где можно подать заявку – в колонке для TRAVEL РБК-Украина объясняет управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский.
На самом деле, систему "Шлях" создали еще в конце 2021 года, чтобы устранить коррупционные риски в сфере выдачи разрешений и лицензий на международные грузовые перевозки. Система "Шлях", которая позволяет водителям, подлежащим призыву, пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы, заработала в Украине 17 марта 2022 года.
Право воспользоваться возможностью выезда за границу через систему "Шлях" имеют лица, осуществляющие перевозку:
Требуется подтверждение от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений: военных, правоохранительных органов; военных администраций; медицинских учреждений; отправителей или получателей гуманитарной помощи.
Если вы занимаетесь такими перевозками, то можете подать соответствующие обращение в Министерство инфраструктуры или в областные военные администрации. После этого данные водителей вносят в систему и согласовывают в Госпогранслужбе.
Чтобы получить разрешение, достаточно обратиться письмом в соответствующую областную военную администрацию по электронному адресу.
Фото: Право на выезд за границу имеют водители, перевозящие гуманитарный груз или медикаменты (Getty Images)
По результатам обработки обращений соответствующая областная государственная администрация принимает решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов, вносит сведения в информационную систему "Шлях", администратором которой является Укртрансбезопасность, а также направляет письмо Государственной пограничной службе Украины.
Государственная пограничная служба Украины принимает решение о пропуске водителя за пределы государственной границы Украины на основании выписки из распоряжения областной военной администрации о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличии соответствующих сведений в информационной системе "Шлях", администратором которой является Укртрансбезопасность.
Право на обращение имеют:
Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов, Киевская областная государственная администрация принимает при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.
Обратите внимание. Такое разрешение на пребывание за границей предоставляется не более чем на 30 дней.
В Министерстве инфраструктуры отмечают, что использование системы для предоставления разрешений на пересечение границы было вынужденным шагом для урегулирования вопроса выезда за границу лицензируемых перевозчиков после начала широкомасштабного вторжения России.
Фото: Есть данные о том, что за семь месяцев войны в систему внесли данные 146 тысяч граждан Украины (Getty Images)
За 7 месяцев, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в систему "Шлях" для пересечения границы были внесены данные о 146 тысячах граждан.
Более 86 тысяч из них – водители лицензированных перевозчиков пассажиров и грузов. Они вносили данные самостоятельно через личные электронные кабинеты системы "Шлях". Данные о еще 47 тысячах людей на пересечение границы в систему подали военные администрации и о более 13 тысячах – Министерство инфраструктуры. Это обращение волонтеров, доставляющих гуманитарные грузы Вооруженным Силам Украины и медицинским учреждениям.
Больше всего волонтеров-заявителей подали свои данные в систему через Львовскую, Волынскую и Тернопольскую областную военную администрации. При их содействии в целом за пределы Украины выехали более половины из числа всех волонтеров, внесенных в систему.
Система "Шлях" помогла гражданам-волонтерам и организациям существенно улучшить обеспечение украинской армии медикаментами, теплыми вещами и другими видами помощи, сократила время на получение разрешения на выезд за границу во время военного состояния, упростила контроль грузовых перевозок. В то же время цифровой реестр минимизирует возможности ошибок и коррупционных рисков.
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