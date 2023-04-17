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Легальне перебування українців у Польщі продовжать: нова дата

Фото: Українці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тимчасовий захист для українців у Польщі готуються продовжити після 24 серпня 2023 року. Такі поправки до спецзакону ухвалив Сейм.

Новий термін легального перебування українців у звязку із війною в Україні – до 4 березня 2024 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Прихисток для українців Польща надала на 18 місяців з початку війни. На сьогодні кінцевою датою легального перебування біженців у Польщі є 24 серпня 2023 року. Минулого тижня Сейм ухвалив поправки до спецзакону, згідно з якими тимчасовий захист буде продовжений до 4 березня 2024 року.

Втім, зміни до законодавства набудуть чинності лише після того, як їх погодить Сенат та підпише президент. Поправки можуть бути і не погоджені, їх можуть повернути на повторний розгляд.

Набагато довше, згідно з поправками, в Польщі зможуть залишатися учні шкіл – їхнє легальне перебування готуються продовжити до осені 2024 року.

Фото: Українські діти в Польщі (gettyimages.com)

Зокрема, учні початкових та середніх шкіл зможуть навчатися і перебувати в Польщі до 31 серпня 2024 року, а випускники старших класів, які складатимуть іспити – до 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців повернуться в Україну з Польщі.

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