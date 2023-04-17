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Легальное пребывание украинцев в Польше продлят: новая дата

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Временную защиту для украинцев в Польше готовятся продлить после 24 августа 2023 года. Такие поправки в спецзакон принял Сейм.

Новый срок легального пребывания украинцев в связи с войной в Украине – до 4 марта 2024, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Убежище для украинцев Польша предоставила на 18 месяцев с начала войны. На сегодняшний день конечной датой легального пребывания беженцев в Польше является 24 августа 2023 года. На прошлой неделе Сейм принял поправки в спецзакон, согласно которым временная защита будет продлена до 4 марта 2024 года.

Однако изменения в законодательство вступят в силу только после того, как их согласует Сенат и подпишет президент. Поправки могут быть и не согласованы, их могут вернуть на повторное рассмотрение.

Гораздо дольше, согласно поправкам, в Польше смогут оставаться учащиеся школ – их легальное пребывание готовятся продлить до осени 2024 года.

Фото: Украинские дети в Польше (gettyimages.com)

В частности, учащиеся начальных и средних школ смогут учиться и находиться в Польше до 31 августа 2024 года, а выпускники старших классов, которые будут сдавать экзамены – до 30 сентября 2024 года.

Напомним, мы писали, сколько беженцев вернутся в Украину из Польши.

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