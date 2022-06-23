Лайнер впервые прошел под новым мостом в Хорватии. Чем он уникален

Первый круизный лайнер прошел под Пелешацким мостом в Хорватии. Мост соединил регион Дубровник-Неретва с материковой частью страны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Уточняется, что круизный лайнер Bolette с капитаном из Дубровника стал первым кораблем, прошедшим под недавно построенным Хорватией Пелешацким мостом к заливу у города Неум (Босния и Герцеговина).

Самый крупный лайнер у берегов Боснии. Туристы увидят Мостар и Сараево

"Лайнер Bolette проследовал сюда во время круиза с Багамских островов. Длина лайнера составляет чуть больше 237 метров, ширина – 32,5 метра. Воздушная осадка или высота от воды до самой высокой точки на корабле составляет 48,1 метра, разрешена высота прохода под Пелешацким мостом – 55 метров", — пишет издание.

На лайнере — 12 палуб, он вмещает 1380 пассажиров. Это самый большой лайнер, который когда-либо становился на якорь у единственного города Боснии и Герцеговины на Адриатическом побережье.

Фото: Длина лайнера составляет чуть больше 237 метров, ширина – 32,5 метра (facebook.com/ploce.com.hr, facebook.com/metkovicnet)

Пока лайнер будет стоять у берегов, нескольким сотням пассажиров организуют туристическое путешествие по Боснии и Герцеговине. Они побывают в Меджугорье, увидят водопад Кравица, а также Мостар и Сараево.

Решит сложную проблему. Чем интересен Пелешацкий мост

В Хорватии ожидают, что мост Пелешац решит одну из самых сложных проблем региона Дубровник-Неретва, соединив его с основной частью страны. В ближайшее время мост введут в эксплуатацию.

До этого дорога к Дубровнику из другой части Хорватии пролегала через территорию Боснии и Герцеговины, город Неум – единственный морской курорт Боснии и Герцеговины.

Дубровник-Неретва считается самым живописным округом Хорватии с его столицей Дубровником. Здесь находятся и другие важные города – Плоче, Меткович, Корчула и Опузень, а также живописные острова.

Фото: Расположение Пелешацкого моста (wikipedia.org)

Фото: Процесс строительства моста (wikipedia.org)

Из-за моста возникали споры между странами

Пелешацкий мост начали возводить в 2007 году. Из-за этого между Боснией и Хорватией не раз возникали споры. Дело в том, что мост позволит Хорватии обойти Боснию и соединить ее с полуостровом Пелешац.

Он соединил материковую часть Хорватии с популярным туристическим регионом таким образом, что можно будет избежать пересечения территории Боснии в коридоре Неум.

На фоне политических споров и финансовых трудностей строительство моста в 2012 году остановили, но потом возобновили — средства на это выделил Европейский Союз.

Видео: Виды на новый мост с дрона (youtube.com/Lankosher)

Напомним, в Чехии открыли самый большой подвесной мост в мире.