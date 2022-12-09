У Латвії ухвалили важливі зміни для українських біженців: деталі

У Латвії продовжили термін підтримки українських біженців до 30 червня 2023 року. Поправки до Закону про допомогу цивільному населенню України 14 Сейм ухвалив 8 грудня.
Що зміниться для українських біженців у Латвії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на bnn-news.com.
За поточною редакцією закону допомога громадянам України у Латвії передбачена до 31 грудня 2022 року. За продовження надання первинної підтримки та житла депутати проголосували одноголосно.
Відповідно до поправок, для громадян України, які мають право на тимчасовий захист, будуть запроваджені такі зміни:
Днями уряд Латвії ухвалив рішення направити 2,4 млн. євро на оплату медичних послуг для українських біженців.
Тимчасовий захист у Латвії з початку війни оформили понад 43 тисячі українців.
Нагадаємо, ми писали, що для українців в Естонії запроваджують важливі зміни.