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В Латвии приняли важные изменения для украинских беженцев: детали

Фото: Украинские беженцы в Латвии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Латвии продлили срок поддержки украинских беженцев до 30 июня 2023 года. Поправки в Закон о помощи гражданскому населению Украины 14 Сейм принял 8 декабря.

Что изменится для украинских беженцев в Латвии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на bnn-news.com.

По текущей редакции закона помощь гражданам Украины в Латвии предусмотрена до 31 декабря 2022 года. За продление оказания первичной поддержки и предоставление жилья депутаты проголосовали единогласно.

Согласно поправкам, для граждан Украины, имеющим право на временную защиту, будут введены такие изменения:

  • вид на жительство – удостоверение личности гражданина третьей страны – выдает Управление по делам гражданства и миграции сроком на два года.
  • проездные документы, выданные в Украине и срок действия которых истек, будут считаться действительными в Латвии до 28 февраля 2024 года;
  • с 1 июля 2023 года украинские беженцы получат право посещать бесплатные уроки латышского языка.

Фото: Латвия продолжит поддерживать беженцев до лета 2023 года (gettyimages.com)

На днях правительство Латвии приняло решение направить 2,4 млн евро на оплату медицинских услуг для украинских беженцев.

Временную защиту в Латвии с начала войны оформили более 43 тысяч украинцев.

Напомним, мы писали, что для украинцев в Эстонии вводят важные изменения.

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