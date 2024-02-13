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У Латвії почнуть конфіскувати автомобілі із російськими номерами: деталі

Вівторок 13 лютого 2024 12:50
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У Латвії почнуть конфіскувати автомобілі із російськими номерами: деталі Фото: Автомобілі з російськими номерами (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 15 лютого 2024 року в Латвії набуде чинності заборона руху транспорту з російськими номерами. Транспортні засоби порушників конфіскуватимуть.

Виняток буде лише для водіїв, які зареєструються для транзитного проїзду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.

Заборона на проїзд автомобілів із російськими номерами в Латвії набирає чинності з 15 лютого. Відповідний закон Сейм ухвалив 2 листопада 2023 року. Власникам давали час на перереєстрацію транспортного засобу не пізніше ніж 14 лютого 2024 року.

Міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс заявив, що поліція не влаштовуватиме рейди, але у разі виявлення порушників будуть вжиті заходи. Чиновник закликав громадськість повідомляти поліцію про автомобілі з російськими номерами.

"Якщо у водіїв немає доказів того, що вони проїжджають через Латвію транзитом, який має бути зареєстрований у системі CSDD і який не може тривати понад 24 години, їхній транспортний засіб буде конфіскований", – сказав Ріхардс Козловскіс.

За словами міністра, участь таких транспортних засобів у русі на латвійських дорогах не становить великої загрози національній безпеці.

"Це, звичайно, наша відповідь на те, що відбувається в Україні, і наша солідарність із Україною", – сказав він.

Згідно із законом, за рух транспортного засобу з російськими номерними знаками, який не зареєстрований для використання на дорогах Латвії, передбачено також штраф у розмірі 750-2000 євро.

Раніше повідомлялося, що незареєстровані російські автомобілі після конфіскації планують передавати Україні.

Єврокомісія заборонила ввезення до Євросоюзу приватних автомобілів громадян РФ з вересня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, які країни заборонили в'їзд машин із російськими номерами.

Раніше митники Німеччини конфіскували російські автомобілі на дорогах усередині країни. Росіяни втрачали особисті машини під час поїздок Європою.

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Латвія росіяни штрафи Автомобільний рух Конфіскація майна
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