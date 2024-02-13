В Латвии начнут конфисковать автомобили с российскими номерами: детали

С 15 февраля 2024 года в Латвии вступит в силу запрет на движение транспорта с российскими номерами. Транспортные средства нарушителей будут конфисковать.

Исключение будет только для водителей, которые зарегистрируются для транзитного проезда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv.

Запрет на проезд автомобилей с российскими номерами в Латвии вступает в силу с 15 февраля. Соответствующий закон Сейм принял 2 ноября 2023 года. Владельцам давали время на перерегистрацию транспортного средства не позже 14 февраля 2024 года.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил, что полиция не будет устраивать рейды, но в случае выявления нарушителей будут приняты меры. Чиновник призвал общественность сообщать в полицию об автомобилях с российскими номерами.

"Если у водителей нет доказательств того, что они проезжают через Латвию транзитом, который должен быть зарегистрирован в системе CSDD и который не может длиться более 24 часов, их транспортное средство будет конфисковано", – сказал Рихардс Козловскис.

По словам министра, участие таких транспортных средств в движении на латвийских дорогах не представляет большой угрозы для национальной безопасности.

"Это, конечно, наш ответ на то, что происходит в Украине, и наша солидарность с Украиной", – сказал он.

Согласно закону, за движение транспортного средства с российскими номерными знаками, которое не зарегистрировано для использования на дорогах Латвии, предусмотрен также штраф в размере 750-2000 евро.

Раньше сообщалось, что незарегистрированные российские автомобили после конфискации планируется передавать Украине.

Еврокомиссия запретила ввоз в Евросоюз частных автомобилей граждан РФ с сентября 2023 года.

Напомним, мы писали, какие страны запретили въезд машин с российскими номерами.

Ранее таможенники Германии конфисковали российские автомобили на дорогах внутри страны. Россияне лишались личных машин во время поездок по Европе.

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