Лагеря снизили цены. Где можно отдохнуть детям в Украине и Европе

Спрос на оздоровление в детских лагерях постепенно восстанавливается – до 30-40% родителей интересуются отдыхом для детей, но все больше за рубежом. Между тем в Украине примерно треть лагерей возобновили работу.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказала Ксения Ющенко, председатель Ассоциации организаторов детского оздоровления, отдыха и туризма.

Какие лагеря работают и что надо знать об отдыхе детей во время войны

В западных областях почти все лагеря работают, отмечает эксперт. Также немало открылось частных лагерей. Даже те, что имели локации в Одесской, Запорожской области, создали новые локации и договорились или с отелями на западной Украине, или с зарубежными отелями, чтобы также повезли детей отдыхать.

Из стационарных больших лагерей по Украине открылись в целом 20%, например, "Чайка" в Богуславе Киевской области.

Фото: В западных областях почти все лагеря работают (freepik.com)

"Стационарным лагерям труднее всего сегодня, они проходят государственную аккредитацию, подчиняются Министерству социальной политики и привязаны к своей локации. Вроде и не запрещали работать, но есть определенные требования относительно укрытий (хотя подвальные помещения и большие укрытия есть еще с советских времен), не выделяются средства", - объясняет Ксения Ющенко особенности стационарных лагерей.

Она поясняет, что лагеря имеют три классификации: стационарные, туристические, проектные. Туристические лагеря (организованы туроператорами) начали работать в июне - дети поехали как по Украине, так и за границу на усмотрение родителей.

"Проектные лагеря имеют локации и на территории западной Украины, и за рубежом – это педагогические команды, которые организуют отдых: танцевальный лагерь, кинолагерь, творческий, языковой. Родители им доверяют уже много лет, поэтому такие лагеря также открыты", - отмечает она.

В проектных лагерях группа пользуется услугами отеля на закрытой территории, и этот отель относится только к этому проекту. А через туристических операторов на базу отеля могут заехать 3-4 детские группы.

Определенных требований от государства по организации работы лагеря не получали, говорит специалист.

"Но мы работаем так, как сейчас работают учебные заведения. Лагеря знают, что должны иметь укрытия. Например, туристические лагеря проходят на территории отелей. Процентов 90 отелей имеют подвалы. Мы были на Закарпатье в 5-6 гостиницах, просто смотрели – они их уже оборудовали к приезду детей, потому что с марта по июнь принимали внутренне перемещенных лиц", - рассказывает Ксения Ющенко.

Посмотреть неполный перечень детских лагерей в Украине, которые работают летом 2022 года, можно на странице ассоциации.

Фото: Некоторые лагеря договорились с новыми локациями о приеме изменений (gettyimages.com)

Лагеря за рубежом: куда можно повезти детей

Клиенты, которые платят за места в лагерях, в основном боятся ехать отдыхать в Украине, поэтому многие родители желают отдыхать за границей, уточняет она. Таких звонков подавляющее большинство.

"Из нашего опыта, за границу выезжают больше детей, спрос выше, чем в прошлом году. Потому что будить ребенка посреди ночи, идти с ним в подвал – это очень трудно. А когда смена - две недели, то весь этот период раз-два в сутки (если это в Карпатах) спускаться в подвал трудно и детям, и взрослым. Поэтому зарубежные поездки родителям интереснее", - рассказывает эксперт.

Кроме того, немало женщин с детьми сейчас находятся за границей. Большая доля запросов на лагерный отдых именно от них.

"Делаем сейчас крупные проекты в Польше, Болгарии. Дети там еще не выучили ни польский, ни болгарский язык, они едут на отдых с украинскими организаторами", - отмечает она.

По словам специалиста, отдохнуть в лагере за рубежом дешевле, потому что в Украине выше цены на отдых. Даже если добавить дорогу до зарубежной локации.

"Мы 15 лет организовываем лагеря, из них 10 лет – за рубежом. Такая ситуация не первый год, но в этом году в Украине еще дороже", - говорит Ксения Ющенко.

Она перечисляет страны, куда можно повезти ребенка в летний лагерь за границу с помощью туристических операторов:

Болгария - на море;

Польша - в горы в Закопане;

Греция - на море;

Италия - на море;

Испания - на море.

В этом году многие дети приезжают именно с родителями. Все лагеря принимают детей с родителями за рубежом каждый год, тогда как Украине это стало особенностью из-за ситуации с войной.

"Есть локации, где дети вместе с родителями отдыхают, есть такие, где у родителей своя команда, есть, что живут в отдельных корпусах", - отмечает она.

Фото: Дети в лагере в Одесской области до войны (gettyimages.com)

"Есть возможность бесплатного отдыха в лагерях Украины"

Ассоциация отправила большое количество людей в Польшу на прибежище - есть лагеря, которые принимают детей с мамами бесплатно по договоренности с европейскими фондами - на год и полтора года.

Впрочем, дети могут провести время в лагере и в Украине бесплатно, но об этом стоит спрашивать у самих организаторов.

"Спрашивайте о возможности бесплатного отдыха этим летом непосредственно в лагерях, в некоторых она существует", - отмечается на сайте ассоциации.

Сейчас многие родители звонят и пишут в ассоциацию, спрашивая о бесплатных местах в лагерях.

"Бесплатные лагеря в Украине есть, но это они принимают детей за свой счет. Организаторы сами решают. О программах от местных властей или организаций мы не слышали. В целом сейчас все средства выделяют на прибежища, а отдых не так важен", - замечает Ксения Ющенко.

По ее словам, в этом году многие лагеря снизили цены на отдых.

"Я считаю, что у лагерей единственная возможность сохранить свои локации и педагогическую команду – запустить проекты. Но у людей денег нет, поэтому многие работают по сниженным ценам. Мы считали, что будет ставка повышена процентов на 20-30 в этом году, потому что отели подорожали, цены на продукты питания и дизель выросли, трудно организовать логистику, но вижу, что цены не повышались, а у многих даже ниже, чем в прошлом году", - объясняет она.

Фото: Отдых в Украине в лагере может быть бесплатным (gettyimages.com)

Сколько стоит отдых в Украине и за рубежом

Большой перечень предложений по проведению лагерей в Украине и за рубежом можно посмотреть на портале childcamp.com.ua. Среди вариантов – от дневных лагерей в городах до тематических программ и просто оздоровления на природе.

Например:

в Киеве летний лагерь для дошкольников на базе детсада стоит от 3200 гривен за 5 дней;

в Конча-Заспе под Киевом - от 8700 гривен за 12 дней;

в Одессе дневной лагерь от клуба робототехники – от 3000 гривен за 5 дней;

на Полтавщине 3-дневный лагерь в экоусадьбе с лошадьми - 2400 гривен;

на Черкасщине казачий лагерь - от 9000 гривен за 12 дней;

в Волынской области палаточный лагерь среди леса – 6900 гривен за 7 дней;

в Карпатах - от 10 000 гривен.

Наименьшая стоимость за лагерь за рубежом, которую Ксения Ющенко видела этим летом - 275 евро за ребенка на 10 дней в Болгарии.

Специалист поясняет: стандартные смены в Болгарии 7-12 дней. Общая стоимость отдыха для ребенка – от 450 евро. При этом оплата за отдых сопровождающих родителей обычно ниже, потому что не учитывается программа досуга.

Кстати, если отдых в летнем лагере в Болгарии можно найти по цене 300 евро, то в Испанию с выездом из Киева, Львова и Кракова с последующим вылетом (дорога оплачивается отдельно) можно попасть по цене от 975 евро за 11 дней.

В Чехию можно отдать ребенка в кинолагерь в Праге на 13 дней за 1250 евро отдельно - 100 евро за автобусный трансфер. В Латвии 11 ночей обойдутся в 420 евро.

Напомним, мы писали, куда украинцы едут отдыхать летом 2022 года.