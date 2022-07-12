Табори знизили ціни. Де можна відпочити дітям в Україні та Європі

Попит на оздоровлення у дитячих таборах поступово відновлюється – до 30-40% батьків цікавляться відпочинком для дітей, але все більше за кордоном. Між тим в Україні приблизно третина таборів відновили роботу.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповіла Ксенія Ющенко, голова Асоціації організаторів дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму.

Які табори працюють і що треба знати про відпочинок дітей під час війни

В західних областях майже всі табори працюють, зазначає експерт. Також чимало відкрилися приватних таборів. Навіть ті, що мали локації в Одеській, Запорізькій області, створили нові локації і домовилися або з готелями на Західній Україні, або із зарубіжними готелями, щоб також повезли дітей відпочивати.

Зі стаціонарних великих таборів по Україні відкрилися загалом 20%, наприклад, "Чайка" в Богуславі Київської області.

Фото: В західних областях майже всі табори працюють (freepik.com)

"Стаціонарним таборам найважче сьогодні, вони проходять державну акредитацію, підпорядковуються Міністерству соціальної політики і прив'язані до своєї локації. Ніби й не забороняли працювати, але є певні вимоги стосовно укриттів (хоча підвальні приміщення і великі укриття є ще з радянських часів), не виділяються кошти", - пояснює Ксенія Ющенко особливості стаціонарних таборів.

Вона пояснює, що табори мають три класифікації: стаціонарні, туристичні, проектні. Туристичні табори (організовані туроператорами) почали працювати у червні - діти поїхали як по Україні, так і за кордон на розсуд батьків.

"Проектні табори мають локації і на території західної України, і за кордоном – це педагогічні команди, якы організовують відпочинок: танцювальний табір, кінотабір, творчий, мовний. Батьки їм довіряють вже багато років, тому такі табори також відкриті", - зазначає вона.

У проектних таборах група користується послугами готелю на закритій території, і цей готель належить лише до цього проекту. А через туристичних операторів на базу готелю можуть заїхати 3-4 дитячі групи.

Певних вимог від держави щодо організації роботи табори не отримували, каже фахівець.

"Але ми працюємо так, як зараз працюють заклади освіти. Табори знають, що повинні мати укриття. Наприклад, туристичні табори проходять на території готелів. Відсотків 90 готелів мають підвали. Ми були на Закарпатті у 5-6 готелях, просто дивилися – вони їх вже облаштували до приїзду дітей, тому що з березня по червень приймали внутрішньо переміщених осіб", - розповідає Ксенія Ющенко.

Подивитися неповний перелік дитячих таборів в Україні, які працюють влітку 2022 року, можна на сторінці асоціації.

Фото: Деякі табори домовилися з новими локаціями про прийом змін (gettyimages.com)

Табори за кордоном: куди можна повезти дітей

Клієнти, які сплачують за місця в таборах, здебільшого бояться їхати відпочивати в Україні, тому багато батьків бажають відпочивати за кордоном, уточнює вона. Таких дзвінків - переважна більшість.

"З нашого досвіду, за кордон виїжджають більше дітей, попит вищий, ніж торік. Тому що будити дитину посеред ночі, йти з нею у підвал – це дуже важко. А коли зміна – два тижні, то весь цей період раз-два на добу (якщо це в Карпатах) спускатися у підвал важко і дітям, і дорослим. Тому закордонні поїздки батькам цікавіші", - розповідає експерт.

Крім того, чимало жінок із дітьми зараз перебувають за кордоном. Велика частка запитів на таборовий відпочинок саме від них.

"Робимо зараз великі проекти в Польщі, Болгарії. Діти там ще не вивчили ні польську, ні болгарску мову, вони їдуть на відпочинок із українськими організаторами", - зазначає вона.

За словами фахівця, відпочити у таборі за кордоном дешевше, бо в Україні вищі ціни на відпочинок. Навіть якщо додати дорогу до закордонної локації.

"Ми 15 років організовуємо табори, з них 10 років – за кордоном. Така ситуація не перший рік, але в цьому році в Україні ще дорожче", - каже Ксенія Ющенко.

Вона перелічує країни, куди можна повезти дитину в літній табір за кордон за допомогою туристичних операторів:

Болгарія – на море;

Польща – у гори в Закопане;

Греція – на море;

Італія – на море;

Іспанія – на море.

В цьому році багато дітей приїжджають саме з батьками. Всі табори приймають дітей з батьками за кордоном щороку, тоді як Україні це стало особливістю через ситуацію з війною.

"Є локації, де діти разом з батьками відпочивають, є такі, де у батьків своя команда, є, що живуть в окремих корпусах", - зазначає вона.

Фото: Діти в таборі на Одещині до війни (gettyimages.com)

"Є можливість безкоштовного відпочинку в таборах України"

Асоціація відправила велику кількість людей у Польщу на прихисток - є табори, які приймають дітей з мамами безкоштовно за домовленістю з європейськими фундаціями - на рік і півтора року.

Втім, діти можуть провести час у таборі й в Україні безплатно, але про це варто запитувати у самих організаторів.

"Питайте про можливість безкоштовного відпочинку цього літа безпосередньо в таборах, в деяких вона існує", - зазначається на сайті асоціації.

Зараз багато батьків телефонують і пишуть в асоціацію, запитуючи про безкоштовні місця у таборах.

"Безкоштовні табори в Україні є, але це вони приймають дітей власним коштом. Організатори це самі вирішують. Про програми від місцевої влади чи організацій ми не чули. Загалом наразі всі кошти виділяють на прихисток, а відпочинок не такий важливий", - зауважує Ксенія Ющенко.

За її словами, в цьому році багато таборів знизили ціни на відпочинок.

"Я вважаю, що у таборів єдина можливість зберегти свої локації та педагогічну команду – запустити проекти. Але в людей грошей немає, тому багато працюють за зниженими цінами. Ми вважали, що буде ставка підвищена відсотків на 20-30 в цьому році, бо готелі подорожачали, ціни на продукти харчування і дизель зросли, важко організувати логістику, але бачу, що ціни не підвищувалися, а у багатьох навіть нижчі, ніж торік", - пояснює вона.

Фото: Відпочинок в Україні в таборі може бути безплатним (gettyimages.com)

Скільки коштує відпочинок в Україні та за кордоном

Великий перелік пропозицій із проведення таборів в Україні та за кордоном можна подивитися на порталі childcamp.com.ua. Серед варіантів – від денних таборів у містах до тематичних програм та просто оздоровлення на природі.

Наприклад:

у Києві літній табір для дошкільнят на базі дитсадка коштує від 3200 гривень за 5 днів;

у Конча-Заспі під Києвом – від 8700 гривень за 12 днів;

в Одесі денний табір від клубу робототехніки – від 3000 гривень за 5 днів;

на Полтавщині 3-денний табір в екосадибі з кіньми – 2400 гривень;

на Черкащині козачий табір – від 9000 гривень за 12 днів;

у Волинській області наметовий табір серед лісу – 6900 гривень за 7 днів;

у Карпатах – від 10 000 гривень.

Найменша вартість за табір за кордоном, яку Ксенія Ющенко бачила цього літа – 275 євро за дитину на 10 днів у Болгарії.

Фахівець пояснює: стандартні зміни в Болгарії 7-12 днів. Загальна вартість відпочинку для дитини – від 450 євро. При цьому оплата за відпочинок супроводжуючих батьків зазвичай нижча, бо не враховується програма дозвілля.

До речі, якщо відпочинок у літньому таборі в Болгарії можна знайти за ціною 300 євро, то в Іспанію з виїздом із Києва, Львова та Кракова з подальшим вильотом (дорога оплачується окремо) можна потрапити за ціною від 975 євро за 11 днів.

У Чехію можна віддати дитину в кінотабір в Празі на 13 днів за 1250 євро, окремо - 100 євро за автобусний трансфер. У Латвії 11 ночей обійдуться в 420 євро.

Нагадаємо, ми писали, куди українці їдуть відпочивати влітку 2022 року.