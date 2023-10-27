Квиток на два потяги. Скільки коштуватиме поїздка з Праги до Києва

Чеська державна залізнична компанія "Ческе драги" відкриває пересадкове сполучення на маршруті з Праги до Києва. Єдиний квиток на два потяги можна придбати вже на 1 листопада.

Скільки коштуватимуть квитки на поїздку з пересадкою у Перемишлі, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

"Ческе драги" відкрили можливість придбати єдиний "своєчасний квиток" на весь маршрут поїздки. Він діятиме як в українському, так і в чесько-польському поїзді. Пересадка – у польському місті Перемишль. У разі запізнення поїзда наступний чекатиме на пасажирів. Квиток "прикріплений" до поїздів EC 115 Прага – Перемишль (денний) та IC+ 716 Перемишль – Київ (нічний).

Із 1 листопада "своєчасний квиток" з Чехії через Перемишль можна придбати або в одному напрямку з Чехії – до станцій Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця чи Київ, або в обох напрямках. Водночас із України немає можливості купити такий односторонній квиток. Тобто купити його можна лише на поїздку з Чехії в Україну і назад.



"Своєчасний квиток" виходить дешевшим, ніж два окремі квитки на обидва поїзда. Напркиклад, вартість поїздки з Праги до Києва становить 1716 чеських крон (приблизно 70 євро) у 2-му класі, та 2119 чеських крон (86 євро) – у 1-му класі.

Квиток можна придбати не раніше, ніж за 60 днів до дня від’їзду та не пізніше, як за 3 дні – для вагонів 2 класу. Купити можна в інтернет-касі, а для поїздки слід роздрукувати.

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