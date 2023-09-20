ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Билеты от 8 евро. Куда можно дешево путешествовать на самолете из Польши в октябре

Среда 20 сентября 2023 15:03
UA EN RU
Билеты от 8 евро. Куда можно дешево путешествовать на самолете из Польши в октябре Фото: Пассажиры в аэропорту Кракова (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Осенью спрос на перелеты ниже, чем в сезон отпусков, поэтому авиакомпании предлагают более выгодные цены на билеты. Из Польши в октябре можно полететь в другую страну по цене от 8 евро.

Какие дешевые перелеты доступны с лоукостерами Ryanair и Wizz Air из крупнейших аэропортов соседней страны, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Цены на сайтах бюджетных авиакомпаний стартуют от 38 злотых в одну сторону – это примерно 8 евро или 323 грн (1 злотый – 8,5 грн). Стоимость самых дешевых билетов на рейсы в октябре из крупнейших аэропортов Польши такие:

Варшава-Модлин:

  • Ryanair: Лондон – примерно от 59 злотых;
  • Бристоль – примерно от 62 злотых;
  • Бирмингем – примерно от 76 злотых.

Аэропорт Фредерика Шопена в Варшаве:

  • Ryanair: Брюссель – примерно от 88 злотых;
  • Wizz Air: Бильбао, Корфу, Санторини – от 182 злотых;
  • Бургас – от 92 злотых
  • Сплит, Подгорица – от 110 злотых
  • Ханья, Ницца, Ольвия, Пальма – от 94 злотых;
  • Мадейра, Порту – примерно от 294 злотых;
  • Гетеборг, Мальме, Осло – от 38 злотых.

Билеты от 8 евро. Куда можно дешево путешествовать на самолете из Польши в октябреФото: Аэропорт Катовице (wikimedia.org)

Аэропорт Кракова:

  • Ryanair : билеты от 50 злотых: Турин, Вена;
  • от 60 злотых: Лилль, Пескара, Нюрнберг, Осло, Берлин, Мемминген, Бари, Болонья;
  • 70-100 злотых: Биллунд, Лондон, Рига, Дортмунд, Париж, Прага, Стокгольм, Пафос.
  • 100-140 злотых: Брюссель, Милан, Венеция, Марсель, Лурд, Тулуза, Бургас, Копенгаген, Варна, Бордо, Пиза, Тирана, Салоники, Бристоль, Рим, Эйндховен, Барселона, Палермо, Ламеция, Пальма, Афины, Корфу.
  • Wizz Air : билеты от 78 злотых – Лион, Осло;
  • от 94 злотых: Бургас, Ираклион, Ницца, Сплит, Лондон;

Аэропорт Гданьска:

  • Ryanair : билеты 40-70 злотых: Осло, Гетеборг, Биллунд, Копенгаген, Векшо, Стокгольм, Белфаст, Рига, Гамбург, Подгорица, Лондон;
  • билеты за 70-100 злотых: Лондон, Милан, Орхус, Манчестер, Корк, Ханья, Прага, Дублин, Лидс;
  • 100-200 злотых: Ньюкасл, Париж, Пиза, Задар, Бристоль, Венеция, Корфу, Эдинбург, Барселона, Неаполь, Мальта, Пафос, Малага, Аликанте;
  • Wizz Air : рейсы в Барселону – примерно от 134 злотых;
  • в Париж, Ливерпуль – от 78 злотых;
  • Эдинбург – примерно от 86 злотых.

Аэропорт во Вроцлаве:

  • Ryan air: билеты от 40-70 злотых: Лондон, Лидс, Биллунд, Манчестер, Осло, Борнмут, Подгорица;
  • за 70-100 злотых: Брюссель, Париж, Пиза, Стокгольм, Милан, Турин, Болонья, Задар, Венеция;
  • за 100-200 злотых: Пальма, Ист-Мидлендс, Ньюкасл, Ливерпуль, София, Барселона, Бристоль, Бриндизи, Рим, Корфу, Афины, Пафос, Неаполь, Ханья, Шеннон, Мальта, Палермо, Дублин, Аликанте, Глазго, Эдин Порту;
  • Wizz Air: Бирмингем – примерно от 78 злотых;
  • Бургас, Бари, Дубровник, Тирана – от 94 злотых;
  • Рейкьявик – от 150 злотых;
  • Кутаиси – примерно от 134 злотых.

Аэропорт в Катовице:

  • Ryanair: билеты за 50-80 злотых: Болонья, Венеция, Дортмунд, Милан, Кельн, Пафос;
  • за 80-130 злотых: Лондон, Осло, Манчестер, Афины, Альгеро, Трапани;
  • Wizz Air: Мальме – примерно от 38 злотых;
  • Берген, Дортмунд, Сплит – от 62 злотых;
  • Бургас – от 86 злотых;
  • Валенсия, Пальма – примерно от 110 злотых;
  • Корфу, Неаполь, Тирана – от 94 злотых;
  • Рейкьявик – от 166 злотых;
  • Осло – примерно от 70 злотых.

Напомним, мы писали, что Ryanair начал продажу дополнительных билетов на зимние каникулы.

Также мы сообщали, где в Европе планируют забастовки в аэропортах в сентябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ryanair Wizz Air Польша Авиасообщение
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Войцеховский
Настоящее сердце Гуцульщины. Во сколько обойдется отдых в Верховине осенью
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Ирина Савина
Проезд за 49 евро. В каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Виктор Шатров
История из 1920-х. Как украинские Карпаты стали центром активного туризма
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Роман Маленков
От Выговского до Хмельницкого. Где похоронены творцы украинской государственности
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Все мнения