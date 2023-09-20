Билеты от 8 евро. Куда можно дешево путешествовать на самолете из Польши в октябре
Осенью спрос на перелеты ниже, чем в сезон отпусков, поэтому авиакомпании предлагают более выгодные цены на билеты. Из Польши в октябре можно полететь в другую страну по цене от 8 евро.
Какие дешевые перелеты доступны с лоукостерами Ryanair и Wizz Air из крупнейших аэропортов соседней страны, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Цены на сайтах бюджетных авиакомпаний стартуют от 38 злотых в одну сторону – это примерно 8 евро или 323 грн (1 злотый – 8,5 грн). Стоимость самых дешевых билетов на рейсы в октябре из крупнейших аэропортов Польши такие:
Варшава-Модлин:
- Ryanair: Лондон – примерно от 59 злотых;
- Бристоль – примерно от 62 злотых;
- Бирмингем – примерно от 76 злотых.
Аэропорт Фредерика Шопена в Варшаве:
- Ryanair: Брюссель – примерно от 88 злотых;
- Wizz Air: Бильбао, Корфу, Санторини – от 182 злотых;
- Бургас – от 92 злотых
- Сплит, Подгорица – от 110 злотых
- Ханья, Ницца, Ольвия, Пальма – от 94 злотых;
- Мадейра, Порту – примерно от 294 злотых;
- Гетеборг, Мальме, Осло – от 38 злотых.
Фото: Аэропорт Катовице (wikimedia.org)
Аэропорт Кракова:
- Ryanair : билеты от 50 злотых: Турин, Вена;
- от 60 злотых: Лилль, Пескара, Нюрнберг, Осло, Берлин, Мемминген, Бари, Болонья;
- 70-100 злотых: Биллунд, Лондон, Рига, Дортмунд, Париж, Прага, Стокгольм, Пафос.
- 100-140 злотых: Брюссель, Милан, Венеция, Марсель, Лурд, Тулуза, Бургас, Копенгаген, Варна, Бордо, Пиза, Тирана, Салоники, Бристоль, Рим, Эйндховен, Барселона, Палермо, Ламеция, Пальма, Афины, Корфу.
- Wizz Air : билеты от 78 злотых – Лион, Осло;
- от 94 злотых: Бургас, Ираклион, Ницца, Сплит, Лондон;
Аэропорт Гданьска:
- Ryanair : билеты 40-70 злотых: Осло, Гетеборг, Биллунд, Копенгаген, Векшо, Стокгольм, Белфаст, Рига, Гамбург, Подгорица, Лондон;
- билеты за 70-100 злотых: Лондон, Милан, Орхус, Манчестер, Корк, Ханья, Прага, Дублин, Лидс;
- 100-200 злотых: Ньюкасл, Париж, Пиза, Задар, Бристоль, Венеция, Корфу, Эдинбург, Барселона, Неаполь, Мальта, Пафос, Малага, Аликанте;
- Wizz Air : рейсы в Барселону – примерно от 134 злотых;
- в Париж, Ливерпуль – от 78 злотых;
- Эдинбург – примерно от 86 злотых.
Аэропорт во Вроцлаве:
- Ryan air: билеты от 40-70 злотых: Лондон, Лидс, Биллунд, Манчестер, Осло, Борнмут, Подгорица;
- за 70-100 злотых: Брюссель, Париж, Пиза, Стокгольм, Милан, Турин, Болонья, Задар, Венеция;
- за 100-200 злотых: Пальма, Ист-Мидлендс, Ньюкасл, Ливерпуль, София, Барселона, Бристоль, Бриндизи, Рим, Корфу, Афины, Пафос, Неаполь, Ханья, Шеннон, Мальта, Палермо, Дублин, Аликанте, Глазго, Эдин Порту;
- Wizz Air: Бирмингем – примерно от 78 злотых;
- Бургас, Бари, Дубровник, Тирана – от 94 злотых;
- Рейкьявик – от 150 злотых;
- Кутаиси – примерно от 134 злотых.
Аэропорт в Катовице:
- Ryanair: билеты за 50-80 злотых: Болонья, Венеция, Дортмунд, Милан, Кельн, Пафос;
- за 80-130 злотых: Лондон, Осло, Манчестер, Афины, Альгеро, Трапани;
- Wizz Air: Мальме – примерно от 38 злотых;
- Берген, Дортмунд, Сплит – от 62 злотых;
- Бургас – от 86 злотых;
- Валенсия, Пальма – примерно от 110 злотых;
- Корфу, Неаполь, Тирана – от 94 злотых;
- Рейкьявик – от 166 злотых;
- Осло – примерно от 70 злотых.
Напомним, мы писали, что Ryanair начал продажу дополнительных билетов на зимние каникулы.
Также мы сообщали, где в Европе планируют забастовки в аэропортах в сентябре.