Курортный сезон растянется до зимы. На островах Греции продолжается рекордный наплыв туристов

Отдых в Греции в 2021 году выбрали огромное количество туристов из Украины и других стран. Спрос на "греческие каникулы" даже осенью продолжает держаться на таком высоком уровне, что местные отельеры собираются продлить летний сезон практически до конца ноября.

Например, такие планы есть у туристического сектора Родоса, сообщает издание money-tourism.gr. Об этом свидетельствуют чартерные рейсы и бронирование номеров в отелях - сезон может продлиться до 14 ноября. А при высоком спросе будет продлен еще на неделю, согласно сообщению туристических агентств.

Смогут ли украинцы попасть на отдых в Греции осенью – в материале.

Рекордный турпоток на Родосе – 300 тысяч туристов в месяц

Родос приближается к цели максимально продлить туристический сезон при условии, что на ход событий не повлияет пандемия. В сентябре 2021 года динамика туристических посещений была на уровне августа.

Фото: Археологические достопримечательности Родоса (pixabay.com)

Отмечается, что в выходные, 18-19 сентября, на Родос прибыло 189 чартерных рейсов, на которых прилетели 27 000 туристов.

Среднее количество иностранных туристов, прибывающих на Родос, составляет 10 тысяч в день. По предварительным оценкам, за сентябрь 2021 общее число гостей составит 300 000 человек. Для сравнения - в августе 2020 года Родос принял около 380 000 иностранных туристов.

По словам представителя аэропорта Родоса Спироса Делигианниса, ожидается, что и в октябре туристические потоки останутся на высоком уровне, поскольку это период осенних каникул во многих странах Европы.

С другой стороны, большой объем туристических бронирований приходился на период с сентября по октябрь.

"Туристические потоки по-прежнему сохраняются на высоком уровне. Преобладают прибывшие из Германии, Англии, Бельгии, Австрии и Италии. Сентябрь будет одним из удачных месяцев в сезоне, и в октябре ожидается интенсивное движение", - отметил Спирос Делигианнис.

В настоящее время загруженность отелей Родоса остается на высоком уровне –около 80%. Ожидается, что большинство из них будут открыты до конца октября.

Фото: Отдых на Родосе (pixabay.com)

"По имеющимся данным, сезон закроется с показателями 1,3 миллиона туристов - более 50% от 2019 года", - сказал президент Ассоциации гостиничных менеджеров Родоса Джордж Матсигос.

Как украинцам отдохнуть осенью в Греции

По данным на сайтах туристических агентств, путевки на Родос туроператоры предлагают еще в первую неделю октября. На другие острова чартерные программы могут продлить – например, осенние каникулы в последнюю неделю октября украинские туристы могут провести на Крите (в Ираклионе, Ретимно и Ханье).

Например, у сети туристических агентств "Поехали с нами" в начале октября погреться на южных пляжах можно по цене от 19 тысяч гривен за двоих с вылетом 3 октября. Туры в Грецию в период школьных каникул с 25 октября стартуют от 22 тыс. гривен с питанием "завтраки".

У компании Farvater недельный тур с 9 октября стоит от 16,3 тысяч гривен на двоих с завтраками. С 23 октября – от 24, 6 тыс. гривен за двоих.

У компании "Пилигрим" 7 ночей на Крите можно провести по цене от 14 тыс. гривен за двоих с питанием "завтраки" с вылетом 1 октября. В конце месяца такой недельный тур обойдется от 20 тыс. гривен.

Фото: Туры в Грецию из Украины есть и в октябре (pixabay.com)

К слову, для поездки в Грецию необходим один из документов:

- сертификат вакцинации;

- отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия – 72 часа);

- отрицательный результат теста на антиген (срок действия – 48 часов);

- справка о перенесенной болезни COVID-19 или справка о наличии антител после перенесенной коронавирусной болезни (срок действия – от 2 до 9 месяцев).

За 24 часа до вылета в Грецию необходимо заполнить форму PLF. Для владельцев биометрических паспортов визы в Грецию не нужны.

Напомним, мы писали об ажиотаже на путевки и рекордные турпотоки в Греции на пике сезона.

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