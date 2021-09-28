Курортний сезон розтягнеться до зими. На островах Греції триває рекордний наплив туристів

Відпочинок у Греції в 2021 році вибрали величезна кількість туристів з України та інших країн. Попит на "грецькі канікули" навіть восени продовжує триматися на такому високому рівні, що місцеві готельєри збираються продовжити літній сезон практично до кінця листопада.

Наприклад, такі плани є у туристичного сектора Родосу, повідомляє видання money-tourism.gr. Про це свідчать чартерні рейси і бронювання номерів в готелях – сезон може тривати до 14 листопада. А за високого попиту буде продовжений ще на тиждень, згідно з повідомленням туристичних агентств.

Чи зможуть українці потрапити на відпочинок у Греції восени - у матеріалі.

Рекордний турпотік на Родосі - 300 тисяч туристів на місяць

Родос наближається до мети максимально продовжити туристичний сезон за умови, що на хід подій не вплине пандемія. У вересні 2021 року динаміка туристичних відвідувань була на рівні серпня.

Фото: Археологічні пам'ятки Родосу (pixabay.com)

Відзначається, що у вихідні, 18-19 вересня, на Родос прибуло 189 чартерних рейсів, на яких прилетіли 27 000 туристів.

Середня кількість іноземних туристів, що прибувають на Родос, становить 10 тисяч на день. За попередніми оцінками, за вересень 2021 загальна кількість гостей складе 300 000 людей. Для порівняння - в серпні 2020 року Родос прийняв близько 380 000 іноземних туристів.

За словами представника аеропорту Родоса Спіроса Делігіанніса, очікується, що і в жовтні туристичні потоки залишаться на високому рівні, оскільки це період осінніх канікул у багатьох країнах Європи.

З іншого боку, великий обсяг туристичних бронювань припадав на період з вересня по жовтень.

"Туристичні потоки, як і раніше, зберігаються на високому рівні. Переважають прибулі з Німеччини, Англії, Бельгії, Австрії та Італії. Вересень буде одним з вдалих місяців у сезоні, і в жовтні очікується інтенсивний рух", - зазначив Спірос Делігіанніс.

На даний час завантаженість готелів Родосу залишається на високому рівні – близько 80%. Очікується, що більшість з них будуть відкриті до кінця жовтня.

Фото: Відпочинок на Родосі (pixabay.com)

"За наявними даними, сезон закриється з показниками 1,3 мільйона туристів - більше 50% від 2019 року", - сказав президент Асоціації готельних менеджерів Родосу Джордж Матсігос.

Як українцям відпочити восени у Греції

За даними на сайтах туристичних агентств, путівки на Родос туроператори пропонують ще в перший тиждень жовтня. На інші острови чартерні програми можуть продовжити - наприклад, осінні канікули в останній тиждень жовтня українські туристи можуть провести на Криті (в Іракліоні, Ретімно і Ханьї).

Наприклад, у мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" на початку жовтня погрітися на південних пляжах можна за ціною від 19 тисяч гривень за двох з вильотом 3 жовтня. Тури в Грецію в період шкільних канікул з 25 жовтня стартують від 22 тис.гривень з харчуванням "сніданки".

У компанії Farvater тижневий тур з 9 жовтня коштує від 16,3 тисяч гривень на двох зі сніданками. З 23 жовтня – від 24, 6 тис.гривень за двох.

У компанії "Пілігрим" 7 ночей на Криті можна провести за ціною від 14 тис. гривень за двох з харчуванням "сніданки" з вильотом 1 жовтня. Наприкінці місяця такий тижневий тур обійдеться від 20 тис. гривень.

Фото: Тури в Грецію з України є і в жовтні (pixabay.com)

До слова, для поїздки в Грецію необхідний один з документів:

- сертифікат вакцинації;

- негативний результат ПЛР-тесту (термін дії - 72 години);

- негативний результат тесту на антиген (термін дії - 48 годин);

- довідка про перенесену хворобу COVID-19 або довідка про наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби (термін дії – від 2 до 9 місяців).

За 24 години до вильоту в Грецію необхідно заповнити форму PLF. Для власників біометричних паспортів візи в Грецію не потрібні.

Нагадаємо, ми писали про ажіотажі на путівки і рекордні турпотоки в Греції на піку сезону.

Також ми розповідали, якої погоди чекати туристам на головних курортах Туреччини та Єгипту.