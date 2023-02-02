Куди звертатися українцям після приїзду в Німеччину: адреси центрів

Німеччина надала прихисток понад мільйону українців. Наші громадяни продовжують їхати в цю країну, рятуючись від війни, хоча місця залилишись лише у кількох землях.
Куди звертатися біженцям після приїзду в цю країну, щоб зареєструватися та отримати допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.
Великі міста та економічно розвинені федеральних земель переповнені біженцями – там їм більше не можуть знайти вільного соціального житла. Тому спершу українці прибувають у табори, а звідти їх розподіляють по містах та муніципалітетах. Ці пункти тимчасового прийому мають умови для комфортного проживання, де кожен зможе завершити оформлення документів.
За даними німецько-української благочинної асоціації Ukrainian Future, на кінець січня 2023 року українців ще приймають у 6 федеральних землях Німеччини. Там українців селять у таборах для біженців. Їхати треба за такими адресами:
Інші землі приймають біженців тільки в окремих випадках, зокрема, якщо там є близькі родичі, або готові прийняти у себе і прописати рідні, друзі, знайомі.
Фото: Українські біженці на вокзалі в Ганновері (gettyimages.com)
Українці, які прибувають до Німеччини, можуть звертатися в пункти таборів первинного прийому, якщо бажане місто закрите на прийом. Біженці можуть їхати у такі пункти:
Фото: Пункт прийому в аеропорту Тегель у Берліні (gettyimges.com)
Жителі України можуть їхати в Німеччину з будь-якими паспортами або посвідкою на проживання і свідоцтвом про народження. Можна перебувати як турист за біометричним закордонним паспортом до 90 днів. Подати заяву на отримання дозволу на проживання біженцям треба протягом 90 днів. Наразі перебування в Німеччині для біженців можливе до 29 серпня 2023 року, якщо перший в’їзд буде до 31 травня 2023 року.
Етапи набуття тимчасового захисту у Німеччині:
Слід бути готовим, що перший час доведеться жити у таборах. Це може тривати кілька місяців, поки не знайдеться відповідне окреме житло і стартові умови для інтеграції.
Фото: Тимчасовий табір для біженців у Німеччині (gettyimages.com)
Табір може бути у вигляді модульного містечка з будинками контейнерного типу, або великого приміщення з перегородками між ліжками. Потрапити на територію можна з перепустками, харчування триразове, їжу в їдальні можна отримати за талонами. Зазвичай на території табору чергують медики та психологи.
Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині повідомили про запуск проїзного за 49 євро.