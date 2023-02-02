Куда обращаться украинцам после приезда в Германию: адреса центров

Германия предоставила убежище более миллиону украинцев. Наши граждане продолжают ехать в эту страну, спасаясь от войны, хотя места остались всего в нескольких землях.

Куда обращаться беженцам по приезду в эту страну, чтобы зарегистрироваться и получить помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Куда обращаться по приезду: какие земли еще принимают

Большие города и экономически развитые федеральные земли переполнены беженцами – там им больше не могут найти свободное социальное жилье. Поэтому сначала украинцы прибывают в лагеря, а оттуда их распределяют по городам и муниципалитетам. В этих пунктах временного приема есть условия для комфортного проживания, где каждый сможет завершить оформление документов.

По данным немецко-украинской благотворительной ассоциации Ukrainian Future, на конец января 2023 украинцев еще принимают в 6 федеральных землях Германии. Там украинцев селят в лагерях для беженцев. Ехать нужно по следующим адресам:

Бавария: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Эргольдинг);

Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зиндельфинген);

Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гиссен);

Саксония: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);

Тюрингия: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зуль);

Саар: Lebach – Pommernstraße 1, 66822 Лебах (Лебах).

Другие земли принимают беженцев только в отдельных случаях, в частности, если там есть близкие родственники или готовы принять у себя и прописать родные, друзья, знакомые.

Фото: Украинские беженцы на вокзале в Ганновере (gettyimages.com)

Пункты регистрации украинских беженцев: адреса

Украинцы, прибывающие в Германию, могут обращаться в пункты лагерей первоначального приема, если желаемый город закрыт на прием. Беженцы могут ехать в следующие пункты:

Берлин, старый аэропорт Тегель – только первоначальный прием и дальнейшее деление на принимающие земли;

Тюрингия – Зуль (Weidbergstr. 10, 98527 Suhl);

Шлезвиг-Гольштейн – Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);

Северный Рейн-Вестфалия – Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);

Баден-Вюртенберг – Зиндельфинген (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают украинцев, прибывающих на машине своим ходом;

Фрайбург (Basler Landstraße16, 79111 Freiburg – новый адрес с 27 октября);

Элльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – для сидящих или лежачих людей с инвалидностью;

Нижняя Саксония – Ганновер, территория выставочного компекса (Halle 5, Messegelände, 30521 Hannover);

Гессен – Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).

Фото: Пункт приема в аэропорту Тегель в Берлине (gettyimges.com)

Как получить убежище в Германии и к каким условиям готовиться

Жители Украины могут ехать в Германию с любыми паспортами или видом на жительство и свидетельством о рождении. Можно находиться как турист по биометрическому загранпаспорту до 90 дней. Подать заявление на получение вида на жительство беженцам нужно в течение 90 дней. В настоящее время пребывание в Германии для беженцев возможно до 29 августа 2023 года, если первый въезд будет до 31 мая 2023 года.

Этапы приобретения временной защиты в Германии:

первая регистрация;

распределение по месту жительства (при получении социальной помощи);

регистрация адреса проживания по месту назначения;

подачи заявления на получение вида на жительство.

Следует быть готовым, что первое время придется жить в лагерях. Это может занять несколько месяцев, пока не найдется соответствующее отдельное жилье и стартовые условия для интеграции.

Фото: Временный лагерь для беженцев в Германии (gettyimages.com)

Лагерь может быть в виде модульного городка с домами контейнерного типа или большого помещения с перегородками между кроватями. Попасть на территорию можно с пропусками, питание трехразовое, еду в столовой можно получить по талонам. Обычно на территории лагеря дежурят медики и психологи.

Напомним, мы писали, что в Германии сообщили о запуске проездного за 49 евро.

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