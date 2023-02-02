Куда обращаться украинцам после приезда в Германию: адреса центров

Германия предоставила убежище более миллиону украинцев. Наши граждане продолжают ехать в эту страну, спасаясь от войны, хотя места остались всего в нескольких землях.
Куда обращаться беженцам по приезду в эту страну, чтобы зарегистрироваться и получить помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Большие города и экономически развитые федеральные земли переполнены беженцами – там им больше не могут найти свободное социальное жилье. Поэтому сначала украинцы прибывают в лагеря, а оттуда их распределяют по городам и муниципалитетам. В этих пунктах временного приема есть условия для комфортного проживания, где каждый сможет завершить оформление документов.
По данным немецко-украинской благотворительной ассоциации Ukrainian Future, на конец января 2023 украинцев еще принимают в 6 федеральных землях Германии. Там украинцев селят в лагерях для беженцев. Ехать нужно по следующим адресам:
Другие земли принимают беженцев только в отдельных случаях, в частности, если там есть близкие родственники или готовы принять у себя и прописать родные, друзья, знакомые.
Фото: Украинские беженцы на вокзале в Ганновере (gettyimages.com)
Украинцы, прибывающие в Германию, могут обращаться в пункты лагерей первоначального приема, если желаемый город закрыт на прием. Беженцы могут ехать в следующие пункты:
Фото: Пункт приема в аэропорту Тегель в Берлине (gettyimges.com)
Жители Украины могут ехать в Германию с любыми паспортами или видом на жительство и свидетельством о рождении. Можно находиться как турист по биометрическому загранпаспорту до 90 дней. Подать заявление на получение вида на жительство беженцам нужно в течение 90 дней. В настоящее время пребывание в Германии для беженцев возможно до 29 августа 2023 года, если первый въезд будет до 31 мая 2023 года.
Этапы приобретения временной защиты в Германии:
Следует быть готовым, что первое время придется жить в лагерях. Это может занять несколько месяцев, пока не найдется соответствующее отдельное жилье и стартовые условия для интеграции.
Фото: Временный лагерь для беженцев в Германии (gettyimages.com)
Лагерь может быть в виде модульного городка с домами контейнерного типа или большого помещения с перегородками между кроватями. Попасть на территорию можно с пропусками, питание трехразовое, еду в столовой можно получить по талонам. Обычно на территории лагеря дежурят медики и психологи.
Напомним, мы писали, что в Германии сообщили о запуске проездного за 49 евро.
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