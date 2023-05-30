Куди жінкам безпечно подорожувати з дітьми за кордоном: країни

Під час війни за кордон подорожують переважно жінки з дітьми. Для більшості з них безпека на відпочинку виходить на перший план.

У які країни українкам варто їхати для спокійного відпочинку та яких правил дотримуватися, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на поради фахівця з підбору турів Олександри Панамарчук.

Одне з найчастіших питань, які їй задають українки в цьому році: куди б вона сама спокійно поїхала без супроводу.

"Зараз подорожують здебільшого жінки та діти. Але у багатьох звички їздити без чоловіка немає, все здається невідомим, складним і трохи страшним. Що я можу порекомендувати: безпека – це пріоритет, бо адреналіну вистачає і вдома", – наголошує Олександра Панамарчук.

За її словами, на відпочинку треба мати змогу розслабитися і набути відчуття безпеки. Тому слід вибирати спокійну європейську країну. Наприклад: Кіпр, Словенію, Болгарію, Хорватію, Чорногорію, Іспанію, Італію, Чехію, Угорщину.

"Друге – мовний бар'єр. Подумайте, якою мовою ви будете спілкуватися в готелі, під час шопінгу, екскурсії, чи якщо потрібно буде звернутися до лікаря. Для прикладу, в Угорщині мова складна, але поважні приймаючі оператори мають своїх представників у готелях і завжди є до кого звернутися", – пояснює фахівець.

Якщо немає знання іноземних мов, слід запитати, чи є в готелі гід від приймаючої компанії, який допоможе вирішити питання, що виникають.

"Детально продумайте маршрут і точки сполучення, вагу вашого багажу, чи зможете його самі донести. Для літнього відпочинку багато речей не потрібно і багато чого можна докупити на місці", – радить жінкам вона.

Олександра Панамарчук рекомендує звернути увагу на групові тури.

"У них все по графіку і мало варіантів для прояву вашого індивідуалізму, але разом спокійніше".

Раніше фахівець радила, як подорожувати автобусом за кордон комфортно. Зокрема, варто викупити сусіднє місце, подбати про вільне взуття та зручний одяг, запастися перекусами.

Нагадаємо, ми писали, які країни українки обирають для відпочинку з дітьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.