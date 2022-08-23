На крыльях по Днестру. Между городами в Одесской области запустили легендарный теплоход

Водный транспорт компенсирует людям поврежденный оккупантами мост в Затоке
Туристический сезон на юге Украины в этом году не состоялся. Из-за постоянной угрозы обстрелов со стороны оккупанта и минной угрозы в море запрещено купаться. Транспортные маршруты, которые открываются в южной части нашей страны, предусмотрены для транспортировки не столько туристов, сколько в первую очередь для удобства местных.
К сожалению, альтернативные маршруты приходится запускать из-за масштабных разрушений, которые нанесла Россия. В частности, в Одесской области запустили пассажирский теплоход через Днестровский лиман, мост через который разрушили оккупанты.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского главы Белгорода-Днестровского Виталия Граждана.
Фото: Теплоход Полесье-1 подходит прямо к крепости в Белгороде-Днестровском (Александр Мален)
Новый вид транспорта должен улучшить сообщение между Белгородом-Днестровским и другими пунктами, которое значительно осложнилось после многочисленных ракетных ударов по мосту в Затоке.
В этом году такой маршрут запустили не ради туризма, а из-за острой транспортной потребности: теплоход работает на этом маршруте, чтобы люди могли добраться в другой город.
Фото: Маршрут движения теплохода из Белгорода-Днестровского до Овидиополя (скриншот с сайта google.com)
По словам городского головы, отправление пассажирского судна осуществляется ежедневно с причала №1 Белгорода-Днестровского с 7.00 в соответствии с расписанием. Стоимость билета составляет 100 гривен. Время в пути занимает около получаса. Маршрут работает с 10 августа.
Украинский путешественник и фотограф Александр Мален поехал в Одесскую область и воспользовался пассажирским судном, чтобы добраться из одного пункта в другой.
Фото: На крыльях по Днестру (Александр Мален)
"Друзья выслали новость о запуске маршрута, я сразу загорелся. Я фанат крылатых теплоходов с детства. Поэтому такой шанс не упускаю. Тем более сейчас, когда всем так нужны положительные эмоции. Собственно в течение последних семи лет не было ни одного лета, чтобы я не катался на "крыльях". В советские времена они были везде, а сейчас ради любимого ощущения просто надо поехать на юг", — рассказывает Александр РБК-Украина.
Он надеется, что маршрут будет работать до конца сезона навигации.
Фото: Маршрут теплохода по Днестровскому лиману (Александр Мален)
"Из того, что я видел — на утренние рейсы есть спрос. Возможно, впоследствии скорректируют расписание соответственно тому, каким будет пассажиропоток", — говорит путешественник. И добавляет, что для такого путешествия нужно взять с собой паспорт, который могут проверять.
Теплоход "Полесье" предназначен для скоростных пассажирских перевозок протяженностью до 400 километров малыми реками и водохранилищами класса "Г". Конструкция судна позволяет высаживать пассажиров даже на необорудованный берег.
"На крыльях по Днестру. Заряд оптимизма и веры в будущее. Так можно описать чувства, которые остались после последнего путешествия. Кто в главной роли на этом маршруте? Да, тот самый крылатый теплоход Полесье-1, который одно время катал нас к Каневу, Межигорью, Трахтемирову, Сухолучью. Позже работал на юге. Последний раз мы виделись три года назад в Херсоне. Для многих из нас П1 действительно стал родным", — пишет на своей странице в Facebook Александр Мален.
Фото: Перед обеденным рейсом (Александр Мален)
По его словам, российское вторжение помешало его планам посетить Белгород-Днестровский в марте.
"Но вот, два дня назад, я буквально прилетел под самую крепость Аккерман. У этого маршрута — невероятный туристический потенциал. Надеюсь, после победы он будет собирать огромные группы. Искренняя благодарность всем, кто организовал это сообщение, а команде теплохода — за теплый прием и комфорт на борту", — подчеркнул он.
Напомним, ранее появились волшебные кадры уникального каньона в центральной Украине.
Также фотограф показал зрелищные кадры села на берегах Днепра.