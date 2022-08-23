На крыльях по Днестру. Между городами в Одесской области запустили легендарный теплоход

Туристический сезон на юге Украины в этом году не состоялся. Из-за постоянной угрозы обстрелов со стороны оккупанта и минной угрозы в море запрещено купаться. Транспортные маршруты, которые открываются в южной части нашей страны, предусмотрены для транспортировки не столько туристов, сколько в первую очередь для удобства местных.

К сожалению, альтернативные маршруты приходится запускать из-за масштабных разрушений, которые нанесла Россия. В частности, в Одесской области запустили пассажирский теплоход через Днестровский лиман, мост через который разрушили оккупанты.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского главы Белгорода-Днестровского Виталия Граждана.

Фото: Теплоход Полесье-1 подходит прямо к крепости в Белгороде-Днестровском (Александр Мален)

По Днестру на теплоходе. До Овидиополя за полчаса

Новый вид транспорта должен улучшить сообщение между Белгородом-Днестровским и другими пунктами, которое значительно осложнилось после многочисленных ракетных ударов по мосту в Затоке.

В этом году такой маршрут запустили не ради туризма, а из-за острой транспортной потребности: теплоход работает на этом маршруте, чтобы люди могли добраться в другой город.

Фото: Маршрут движения теплохода из Белгорода-Днестровского до Овидиополя (скриншот с сайта google.com)

По словам городского головы, отправление пассажирского судна осуществляется ежедневно с причала №1 Белгорода-Днестровского с 7.00 в соответствии с расписанием. Стоимость билета составляет 100 гривен. Время в пути занимает около получаса. Маршрут работает с 10 августа.

Украинский путешественник и фотограф Александр Мален поехал в Одесскую область и воспользовался пассажирским судном, чтобы добраться из одного пункта в другой.

Фото: Утро в Овидиополе. Теплоход ждет пассажиров (Александр Мален)

Фото: На пристани в Овидиополе (Александр Мален)

Фото: На крыльях по Днестру (Александр Мален)

"Друзья выслали новость о запуске маршрута, я сразу загорелся. Я фанат крылатых теплоходов с детства. Поэтому такой шанс не упускаю. Тем более сейчас, когда всем так нужны положительные эмоции. Собственно в течение последних семи лет не было ни одного лета, чтобы я не катался на "крыльях". В советские времена они были везде, а сейчас ради любимого ощущения просто надо поехать на юг", — рассказывает Александр РБК-Украина.

Он надеется, что маршрут будет работать до конца сезона навигации.

Фото: Маршрут теплохода по Днестровскому лиману (Александр Мален)

"Из того, что я видел — на утренние рейсы есть спрос. Возможно, впоследствии скорректируют расписание соответственно тому, каким будет пассажиропоток", — говорит путешественник. И добавляет, что для такого путешествия нужно взять с собой паспорт, который могут проверять.

От Канева до Сухолучья. Чем известен крылатый теплоход Полесье-1

Теплоход "Полесье" предназначен для скоростных пассажирских перевозок протяженностью до 400 километров малыми реками и водохранилищами класса "Г". Конструкция судна позволяет высаживать пассажиров даже на необорудованный берег.

"На крыльях по Днестру. Заряд оптимизма и веры в будущее. Так можно описать чувства, которые остались после последнего путешествия. Кто в главной роли на этом маршруте? Да, тот самый крылатый теплоход Полесье-1, который одно время катал нас к Каневу, Межигорью, Трахтемирову, Сухолучью. Позже работал на юге. Последний раз мы виделись три года назад в Херсоне. Для многих из нас П1 действительно стал родным", — пишет на своей странице в Facebook Александр Мален.

Фото: Перед обеденным рейсом (Александр Мален)

Фото: "Сердце" Полесья-1 (Александр Мален)

Фото: В рубке теплохода (Александр Мален)

По его словам, российское вторжение помешало его планам посетить Белгород-Днестровский в марте.

"Но вот, два дня назад, я буквально прилетел под самую крепость Аккерман. У этого маршрута — невероятный туристический потенциал. Надеюсь, после победы он будет собирать огромные группы. Искренняя благодарность всем, кто организовал это сообщение, а команде теплохода — за теплый прием и комфорт на борту", — подчеркнул он.

Напомним, ранее появились волшебные кадры уникального каньона в центральной Украине.

Также фотограф показал зрелищные кадры села на берегах Днепра.