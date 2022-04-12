Пляжи вместо санкций. Турция будет принимать россиян, несмотря на войну в Украине

Множество стран отреагировали на войну в Украине изоляцией страны-оккупанта и отказом обслуживать россиян. Тем временем некоторые государства не отличаются настолько жесткой позицией.

Например, правительство Турции разработало трехэтапную дорожную карту по приему турпотоков из России, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание SABAH.

Сколько туристов из РФ Турция планирует принять в 2022 году

В 2021 году в Турции побывали 30 миллионов 39 тысяч иностранцев. Из них 2 миллиона 60 тысяч украинцев, 3 миллиона 85 тысяч – немцев, и 4 миллиона 694 тысяч – жителей РФ.

В 2022 году турецкий туристический сектор планировал привлечь около 7 миллионов россиян. Но санкции ЕС и США против российской авиации из-за войны в Украине стали препятствием для выполнения чартерных рейсов из РФ на турецкие курорты.

Фото: В 2021 году Турция приняла 30 миллионов туристов (unsplash.com/emre-cebi)

Дорожная карта для российских туристов: что придумали турецкие власти

Между тем, по информации SABAH, Министерство культуры и туризма, Министерство транспорта и инфраструктуры и Министерство казначейства и финансов разработали план по сохранению турпотоков из России.

Была введена в действие трехэтапная дорожная карта: кредит турецким туроператорам на рынке РФ, дополнительные чартерные рейсы "Турецких авиалиний" для россиян и даже создание отдельной авиакомпании для них.

Кредит на 300 миллионов долларов для туроператоров

Турецкие туроператоры, которые работают в РФ и попали в сложную ситуацию, – например, Anex, Pegas и Coral – получат кредитную поддержку под гарантии Кредитно-гарантийного фонда. Общая сумма кредитов достигнет 300 миллионов долларов. Пакет поддержки Минфина, фонда и банков объявят в первую неделю мая.

Соглашения туроператоров с Turkish Airlines

Крупные туроператоры (Anex, Pegas и Coral) объединились с Turkish Airlines и при координации Министерства культуры и туризма и подписали соглашение о перевозке. Авиакомпания выделит этим трем операторам 1,5 млн мест в своих самолетах. Еще 500 тысяч пассажиров перевезут частные авиакомпании РФ, которые будут летать с Pegasus и на произведенных в России самолетах.

Turkish Airlines планирует перевезти 3 миллиона российских туристов на 70 самолетах. Об этом заявил председатель правления авиакомпании Ахмет Болат.

"Мы не увеличивали количество регулярных рейсов. Ежегодно чартерными рейсами к нам прибывали туристы из России. Теперь, когда они не могут летать, разрабатываются некоторые формулы, чтобы посмотреть, сможем ли мы их доставить", — передает его слова издание Turizm Ajansi.

По словам Болата, его компания находится в постоянном контакте с Госдепартаментом США и Министерством торговли.

"Мы постоянно сверяемся с США и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Министерства финансов США). Когда мы поговорили с министром туризма, оказалось, что мы можем сделать это с самолетами, принадлежащими Турции", — уточнил он.

Фото: В Турции планируют запустить чартерные рейсы для россиян (unsplash.com/engin-yapici)

Создание новой авиакомпании для россиян

В Министерстве транспорта и инфраструктуры и Министерстве казначейства и финансов приступили к работе над созданием авиакомпании в Анталии для перевозки туристов из России в Турцию. Сообщается, что на создание этой компании тоже будут выделены кредиты. Новый перевозчик поможет привлечь дополнительно 1 миллион туристов, увеличив общий турпоток до 3 миллионов россиян.

"Турки торгуют даже с врагами во время войны – понятно их желание заработать на россиянах"

Ожидать от Турции, чтобы она "закрылась" от россиян – призрачная надежда, которая не будет реализована, говорит в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

"Эмоционально у меня это тоже вызывает возмущение. Но я понимаю, что с прагматической точки зрения турки пытаются быть равноотдаленными. Когда-то еще до всех этих событий я долго говорил с одним гражданином Турции по поводу того, как они относятся к войне. Он мне объяснил, что в их мировосприятии торговля возможна даже с врагом во время войны. Это для них нормально", — рассказывает он.

Фото: Собор Святой Софии в Стамбуле (unsplash.com/lewis-j-goetz)

По мнению эксперта, украинцам не стоит обижаться на то, что турки ищут свою выгоду в этой ситуации.

"Я знаю, что есть много возмущения у моих коллег и других людей по этому поводу. Для турков - это не их война: где им выгодно – они поддерживают нас или работают с Россией", — обращает внимание он.

По информации Павла Головненко, авиакомпанию "под Россию" было решено создать довольно давно.

"Часть российских самолетов была вывезена и переоформлена на Турцию для того, чтобы их можно было обслуживать под эту программу. Поэтому понятно желание продолжать зарабатывать на россиянах", — обращает внимание специалист.

Некоторые отели уже отказались от приема российских туристов

Впрочем, некоторые отели в Турции уже отказались от работы с российским рынком, говорит руководитель компании "Пилигрим". Он видел в российских группах возмущение, что отели, находящиеся в собственности немецкой компании TUI, отказываются принимать российских туристов.

"По перепискам коллег с турецкими отельерами известно, что они разделились на две группы: те, которые говорят, что туризм вне политики и это бизнес. А меньшая группа говорит, что они не готовы работать с россиянами", — рассказывает о тенденции Павел Головненко.

Фото: После войны многие отели будут принимать туристов раздельно (unsplash.com/dima-pima)

По его мнению, в любом случае какая-то часть отелей будет ориентирована только на украинский рынок. Так рынок среагирует на конфликты среди туристов.

"Понятно, что если бы я на отдыхе встретил россиянина, то не знаю, как бы я себя повел. Даже те из турков, кто об этом пока не думает, быстро поймут, что разделение туристов необходимо – так сработает их прагматизм", — предполагает наш собеседник.

Он прогнозирует, что среди руководителей украинских туристических компаний также будет много разных индивидуальных решений – кто-то перестанет работать с Турцией, кто-то нет.

"Недалеко от моего дома открылся магазинчик, жена говорила с владелицей и спросила, поедет ли она отдыхать, когда закончится война. Та ответила, что сразу же поедет в Турцию.

Этот вопрос – острый. Я думаю, что наиболее принципиальные компании не будут работать с турецкими компаниями. Но предполагаю, что будет достаточно людей, которые захотят отдыхать в Турции. Поэтому другие компании будут пытаться выстраивать работу с теми партнерами, которые позволят разделить потоки украинских и российских туристов", - считает эксперт.

Та же картина касается и Египта, где также продолжат принимать туристов из РФ, отмечает Головненко. По его словам, для доставки туристов на курорты будут придуманы схемы в обход санкций.

"Слышал много идей у россиян по поводу схем – например, мокрый лизинг самолетов европейских компаний. Он может оформляться по договорам не с российскими, а с принимающими компаниями", - говорит специалист.

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