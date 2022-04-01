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"В вашем распоряжении". Одно из крупнейших судов в Марселе превратили в гостиницу для украинцев

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Пятница 01 апреля 2022 16:56
"В вашем распоряжении". Одно из крупнейших судов в Марселе превратили в гостиницу для украинцев Фото: Corsica Linea (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Паром Corsica Linea на юге Франции переоборудовали в место жительства беженцев

В портовом городе Марсель, Франция, паром переоборудовали в плавучую гостиницу, где могут разместиться до 1600 украинских беженцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Одно из крупнейших судов Corsica Linea обычно перевозит пассажиров между Францией, Алжиром и Тунисом по Балерскому морю. Корабль может развивать скорость до 44 км/ч, доставляя более 2450 пассажиров и 700 автомобилей за один раз.

Теперь судно вернулось в порт. Там оно станет домом для украинцев, спасающихся от российского вторжения.

"У нас есть моральное требование приветствовать и проявлять гостеприимство", — говорит Кристоф Мирман, представитель французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.

&quot;В вашем распоряжении&quot;. Одно из крупнейших судов в Марселе превратили в гостиницу для украинцев

Фото: Паром Corsica Linea будет принимать украинцев (Getty Images)

"Этот плавучий отель будет предоставлен в их распоряжение. Также в городе будет доступна социальная помощь, здравоохранение, обучение, образование для детей, уход за детьми и ясли".

С начала российского вторжения 24 февраля более 4 млн граждан были вынуждены покинуть Украину.

Франция предоставляет временные разрешения на пребывание в ЕС беженцам. Это позволяет им получить доступ к образованию и трудоустройству в стране.

"Мы имеем дело с людьми, которые только что пережили конфликт. Мы предложим психологическую поддержку и дружбу. На борту все организовано так, чтобы мы могли выявлять все проблемы и помогать везде, где можем", — говорит Жан-Пьер Эстерни, врач-волонтер, работающий на месте.

Напомним, украинцы устроили толоку в Польше в благодарность за помощь беженцам.

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