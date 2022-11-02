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Кредит или алименты. Как проверить запрет на выезд за границу

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Среда 02 ноября 2022 17:06
Кредит или алименты. Как проверить запрет на выезд за границу Фото: Граница Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, имеющие долги или не уплаченные алименты, могут иметь ограничения на выезд за границу. Проверить запрет на пересечение границы возможно онлайн.

Что следует знать о правилах выезда и на кого может быть наложено ограничение, TRAVEL РБК-Украина ообщает со ссылкой на юриста Викторию Коретник.

Предусмотрено несколько случаев, когда может быть наложен запрет. Среди них – долги, неуплаченные алименты, отмечает специалист.

Об ограничениях на выезд можно узнать несколькими способами. Один из них – подать письменный запрос (лично или по почте в конверте) в Государственную пограничную службу Украины.

Также можно проверить самостоятельно онлайн:
Реестр должников;
Реестр судебных решений;
Реестр исполнительных производств;
Реестр задолженности по налогам;
Реестр по штрафам за нарушение ПДД.

Ограничить право лица свободно выезжать за границу в случае неуплаченного долга может только суд, объясняет специалист.

"Наличие задолженности перед банком или МФО не влияет на выезд из страны, а банк не может запретить свободу перемещений. Запрет на выезд за границу за долги, связанные с ипотекой или каким-либо другим кредитом, выносится только в судебном порядке", - отмечает Виктория Коретник.

Кредит или алименты. Как проверить запрет на выезд за границуФото: Проверка на границе (gettyimages.com)

Она объясняет: если банк направляет уведомление о задолженности, дело может дойти до суда, а соответственно – и до исполнительного производства, ареста счетов, другого имущества и ограничения права выезда за границу.

Напомним, мы писали, пустят ли в Украину с просроченным видом на жительство.

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