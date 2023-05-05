Країна ЄС запропонує українцям виплати за повернення додому: деталі

Уряд Ірландії розгляне можливість виплати допомоги українцям як спосіб заохотити їх повернутися додому після закінчення дії тимчасового захисту.

Також пропонуюється надавати українським біженцям дозвіл на проживання, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на irishexaminer.com.

Документ Мінюсту, представлений на комітеті Кабінету міністрів з питань України, окреслив низку стратегій для розгляду державами ЄС.

Тимчасовий захист українцям надали до березня 2024 року, але продовження можливе до березня 2025 року.

Комісія ЄС заявила, що братиме участь у дискусіях з усіма країнами про те, як найкраще завершити тимчасовий захист.

Недавнє опитування, проведене організацією "Ukrainian Action" в Ірландії, показало, що 41% респондентів вирішили залишитися в Ірландії назавжди, 32% не впевнені у своїх планах, а 24% мають намір повернутися в Україну якомога швидше.

Зазначається, що країни ЄС повинні будуть або підтримати українців, які захочуть залишитися там після тимчасового захисту, або надати пдтримку біженцям, щоб вони могли повернутися додому та відновлювати Україну, або ж поєднати обидва підходи.

У документі пропонуються варіанти рішень, які мають розглянути країни, які приймають українців. Один із них передбачає, як "стимулювати добровільне повернення", включаючи продовження надання підтримки протягом визначеного часу для забезпечення безпеки тих, хто повертається.

Фото: Центр допомоги біженцям з України (gettyimages.com)

Наразі українці в Ірландії можуть отримувати допомогу з безробіття, а люди старші 66 років – додаткову соціальну допомогу. Також – допомогу на дітей та низку виплат залежно від обставин.

В іншому варіанті пропонується надавати деяким українцям дозвіл на проживання – тим, хто працює чи навчається, а також тим, хто не може повернутися в Україну через стан здоров’я чи гуманітарні причини.

Уряди країн ЄС також мають вивчити, як підтримати програму повернення для українців, особливо в контексті потенційно затяжної війни.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії добудували перші модульні будинки для українців.

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