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Країна ЄС продовжила програму безкоштовного житла для українців: нові терміни

Фото: Українські біженці у Болгарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Болгарії продовжили програму державної підтримки з розміщення біженців із України. Про це 28 червня повідомила служба інформації уряду.

Готелі отримуватимуть компенсацію 15 левів на день до кінця вересня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на sofiaglobe.com.

У заяві йдеться, що уряд доручив міністрам праці і соціальної політики та освіти розробити пропозиції конкретних заходів з інтеграції українців, які мають бути включені до нової програми. На це урядовцям дають 2 місяці.

Програма, яку запровадили у 2022 році для безкоштовного розміщення українських біженців, передбачала виділення коштів на державну підтримку готелів. Програму кілька разів продовжували, хоча тимчасовий уряд урізав фінансування.

Фото: Розміщення українців за держпрограмою (gettyimages.com)

За останніми даними, в країні залишилося 82 473 українські біженці, з яких 16 804 проживають за програмою гуманітарного розміщення. Загалом на територію Болгарії з початку війни прибули 1 410 258 українців.

У Болгарії зі зростанням числа біженців на національному телебаченні запустили новини українською мовою.

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Болгарияжилье для переселенцев