Страна ЕС продлила программу бесплатного жилья для украинцев: новые сроки

В Болгарии продлили программу государственной поддержки по размещению беженцев из Украины. Об этом 28 июня сообщила служба информации правительства.

Отели будут получать компенсацию 15 левов в день до конца сентября 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на sofiaglobe.com.

В заявлении говорится, что правительство поручило министрам труда и социальной политики и образования разработать предложения конкретных мер по интеграции украинцев, которые должны быть включены в новую программу. На это чиновникам дают 2 месяца.

Программа, которую ввели в 2022 году для бесплатного размещения украинских беженцев, предусматривала выделение средств на государственную поддержку отелей. Программу несколько раз продлевали, хотя временное правительство урезало финансирование.

Фото: Размещение украинцев по госпрограмме (gettyimages.com)

По последним данным, в стране осталось 82 473 украинских беженцев, из которых 16 804 проживают в рамках программы гуманитарного размещения. Всего на территорию Болгарии с начала войны прибыли 1 410 258 украинцев.

В Болгарии с ростом числа беженцев на национальном телевидении запустили новости на украинском языке.

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