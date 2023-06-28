RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страна ЕС продлила программу бесплатного жилья для украинцев: новые сроки

Фото: Украинские беженцы в Болгарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Болгарии продлили программу государственной поддержки по размещению беженцев из Украины. Об этом 28 июня сообщила служба информации правительства.

Отели будут получать компенсацию 15 левов в день до конца сентября 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на sofiaglobe.com.

В заявлении говорится, что правительство поручило министрам труда и социальной политики и образования разработать предложения конкретных мер по интеграции украинцев, которые должны быть включены в новую программу. На это чиновникам дают 2 месяца.

Программа, которую ввели в 2022 году для бесплатного размещения украинских беженцев, предусматривала выделение средств на государственную поддержку отелей. Программу несколько раз продлевали, хотя временное правительство урезало финансирование.

Фото: Размещение украинцев по госпрограмме (gettyimages.com)

По последним данным, в стране осталось 82 473 украинских беженцев, из которых 16 804 проживают в рамках программы гуманитарного размещения. Всего на территорию Болгарии с начала войны прибыли 1 410 258 украинцев.

В Болгарии с ростом числа беженцев на национальном телевидении запустили новости на украинском языке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгарияжилье для переселенцев