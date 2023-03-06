Краще онлайн. Які правила повернення товару діють у Німеччині

У Німеччині тимчасовий прихисток знайшли 1,1 млн українців. Здійснюючи покупки в магазинах та онлайн, більшість не знають про свої права споживачів.

Як повернути товар, який не підійшов чи не сподобався, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Які покупки можна повернути без пояснення причин

У Німеччині покупець маєте право розірвати договір на купівлю товару за певних умов. Наприклад, відмовитися від купленого товару без пояснення причин. Це право не діє під час укладання договору про купівлю товару між двома приватними особами.

У яких випадках можна розірвати договір купівлі товару:

Купівля по інтернету або телефону . Можна розірвати дистанційний договір. Право на розірвання діє також для договорів, укладених поза стаціонарними торговими точками. Наприклад, при замовленні кавоварки в онлайн-магазині або підписці на журнал на вулиці від цих покупок можна відмовитися.

. Можна розірвати дистанційний договір. Право на розірвання діє також для договорів, укладених поза стаціонарними торговими точками. Наприклад, при замовленні кавоварки в онлайн-магазині або підписці на журнал на вулиці від цих покупок можна відмовитися. Товар, куплений у магазині. Багато хто помилково думає, що його можна повернути без пояснення причини. Але це не так – згідно із законом роздрібні продавці не зобов'язані приймати товар назад та відшкодовувати покупну ціну. Однак можна запитати про таку можливість: продавці часто добровільно приймають товар назад або пропонують обмін.

Фото: Покупки онлайн у Німеччині (unsplash.com/le-buzz-studio)

Які правила повернення товару діють у Німеччині

Покупець повинен повідомити продавця про відмову від договору. Набагато надійніше робити це електронною поштою або рекомендованим листом, і продавець підтвердить скасування. Так можна довести, що продавець отримав повідомлення про бажання скасувати покупку.

Продавець не зобов'язаний повертати гроші, доки не отримає товар назад або доказ, що його відправлено.

Якщо не вдається розірвати договір на купівлю товару, можна звертатися до Центру захисту прав споживачів.

Якщо за доставку товару спочатку платив покупець, він може вимагати від продавця відшкодування цих витрат після скасування замовлення. Якщо продавець відмовляється, витрати лягають на покупця. Якщо покупець пошкодив товар, він повинен заплатити за втрату його вартості.

На розірвання договору купівлю товару відводиться 14 днів із моменту його отримання. Для дотримання цього терміну достатньо надіслати листа про анулювання покупки.

Якщо товар прийшов покупцю із браком, продавець має замінити чи відремонтувати. Про права на обмін товару можна дізнатися на спеціальному сайті.

Нагадаємо, ми писали, за яку поведінку у Німеччині штрафують на суми до 50 тисяч євро.