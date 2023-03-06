Лучше онлайн. Какие правила возврата товара действуют в Германии

В Германии временное убежище нашли 1,1 млн украинцев. Совершая покупки в магазинах и онлайн, большинство не знают о своих потребительских правах.
Как вернуть товар, который не подошел или не понравился, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".
В Германии покупатель имеете право расторгнуть договор на покупку товара при определенных условиях. Например, отказаться от купленного товара без объяснения причин. Это право не действует при заключении договора о покупке товара между двумя частными лицами.
В каких случаях можно расторгнуть договор на покупку товара:
Покупатель должен сообщить продавцу о своем отказе от договора. Намного надежнее делать это по электронной почте или заказным письмом, и продавец подтвердит отмену. Так можно доказать, что продавец получил сообщение о желании отменить покупку.
Продавец не обязан возвращать деньги, пока не получит товар обратно или доказательства, что он отправлен.
Если не удается расторгнут договор на покупку товара, обращаться можно в Центр по защите прав потребителей.
Если за доставку товара изначально платил покупатель, он может потребовать от продавца возмещения этих расходов после отмены заказа. Если продавец отказывается, расходы ложатся на покупателя. Если покупатель повредил товар, то он должен заплатить за потерю его стоимости.
На расторжения договора на покупку товара отводится 14 дней с момента его получения. Для соблюдения этого срока достаточно отправить письмо об аннулировании покупки.
Если товар пришел покупателю с браком, продавец должен заменить или отремонтировать. О правах на обмен товара можно узнать на специальном сайте.
Напомним, мы писали, за какое поведение в Германии штрафуют на суммы до 50 тысяч евро.