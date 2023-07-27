За кордон на авто. Які правила виїзду та чи потрібна довіреність власника

Часто українці їдуть за кордон на своїх автомобілях. Але нерідко беруть для цього автомобілі родичів або друзів.

Чи потрібне доручення власника для виїзду з України за кордон на чужому автомобілі, чи принципово важливо, щоб транспортний засіб належав родичу, або можна виїздити на будь-якому авто – у коментарі TRAVEL РБК-Україна пояснила Наталія Назарко, юрист АО "Місечко та Партнери".

За заявою власника. Як виїхати за кордон на авто, яке вам передали в користування

Правила допуску транспортних засобів до поїздки за кордон передбачено пунктами 50-55 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року №1388.

"Зокрема, частиною 1 пунктом 51 Постанови КМУ №1388 встановлено, що власник транспортного засобу може передавати цей транспортний засіб у користування іншій особі, яка має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй свідоцтво про реєстрацію", – пояснює Наталія Назарко.

Фото: Якщо ви їдете за кордон не на своєму авто, можна за бажанням отримати тимчасове свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон (unsplash.com)

Частиною 2 пункту 51 Постанови КМУ №1388 передбачено, що особа яка здійснює поїздку за кордон на чужому авто, за її бажанням, може отримати так зване тимчасове свідоцтво про реєстрацію на її ім’я. Таке посвідчення видається людині, яка здійснює поїздку за кордон, на підставі заяви власника транспортного засобу.

"В той час свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника транспортного засобу, зберігається у відповідному сервісному центрі МВС. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу необхідно повернути у відповідний сервісний центр МВС не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону", – додає юрист.

Водночас у головному сервісному центрі МВС кажуть, що для перетину кордону на транспортному засобі особі, яка не є власником авто, необхідно отримати тимчасове свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон або нотаріальне доручення власника авто з такою відміткою.

"До слова, при цьому немає значення чи авто належить родичу чи сторонній особі. Для отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію для виїзду за кордон необхідно власнику та особі, яка має перетинати кордон, звернутися до сервісного центру МВС. Із собою обоє повинні мати паспорт громадянина України, РНОКПП, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу", – додає фахівець.

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