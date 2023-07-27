За границу на авто. Какие правила выезда и нужна ли доверенность владельца

Часто украинцы уезжают за границу на своих автомобилях. Но нередко берут для этого авто родственников либо друзей.

Нужно ли поручение владельца для выезда из Украины за границу на чужом автомобиле, принципиально ли важно, чтобы транспортное средство принадлежало родственнику, или можно выезжать на любом авто – в комментарии TRAVEL РБК-Украина пояснила Наталья Назарко, юрист АО "Місечко та Партнери".

По заявлению владельца. Как выехать за границу на авто, которое вам передали в пользование

Правила допуска транспортных средств к поездке за границу предусмотрены пунктами 50-55 Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 года №1388.

"В частности, частью 1 пунктом 51 Постановления КМУ №1388 установлено, что владелец транспортного средства может передавать это транспортное средство в пользование другому лицу, имеющему водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, передав ему свидетельство о регистрации", – объясняет Наталья Назарко.

Фото: Если вы едете за границу не на своем авто, можно по желанию получить временное свидетельство о регистрации для выезда за границу (unsplash.com)

Частью 2 пункта 51 Постановления КМУ №1388 предусмотрено, что лицо, совершающее поездку за границу на чужом авто, по его желанию, может получить так называемое временное свидетельство о регистрации на его имя. Такое удостоверение выдается человеку, совершающему поездку за границу, на основании заявления владельца транспортного средства.

"В то время свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, хранится в соответствующем сервисном центре МВД. Временное свидетельство о регистрации транспортного средства необходимо вернуть в соответствующий сервисный центр МВД не позднее 10 дней после возвращения из-за границы", – добавляет юрист.

В то же время в главном сервисном центре МВД говорят, что для пересечения границы на транспортном средстве лицу, не являющемуся владельцем авто, необходимо получить временное свидетельство о регистрации для выезда за границу или нотариальное поручение владельца авто с такой отметкой.

"К слову, при этом не имеет значения, принадлежит ли авто родственнику или постороннему лицу. Для получения временного свидетельства о регистрации для выезда за границу необходимо владельцу и лицу, которое должно пересекать границу, обратиться в сервисный центр МВД. С собой оба должны иметь паспорт гражданина Украины, РНОКПП, и свидетельство о регистрации транспортного средства", – добавляет специалист.

Напомним, ранее адвокат Катерина Затулко рассказала РБК-Украина, кому могут запретить въезд в Украину и что делать в таких случаях.

Также сообщалось, за что могут штрафовать водителей в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.