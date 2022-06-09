Консультации и рецепты на лекарства. Куда обращаться за медицинской помощью в Польше

В стране работают "горячие линии" для украинских пациентов
Украинские беженцы в Польше с первого дня приезда получают бесплатную медицинскую помощь наравне с польскими гражданами.
Впрочем, многие искатели убежища в Польше до сих пор теряются, когда надо обратиться к врачу или получить рецептурные лекарства.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает об инфолинии для украинских пациентов в Польше со ссылкой на Yavp.pl.
Для украинцев в Польше работает "горячая линия", на которую могут обращаться как пациенты, так и медицинские работники. По телефону 800 190 590 украинцы могут узнать:
Звонки бесплатные. Ответы на вопросы можно получить также через электронную почту tip@nfz.gov.pl.
Фото: Кабинет прививок в Польше (gettyimages.com)
В выходные, праздничные дни и ночью украинцы также могут получить медицинские консультации, направления или рецепты. Для этого работает Телеплатформа первого контакта для быстрого доступа к медицинской помощи.
На бесплатную горячую линию можно позвонить по номеру 800 137 200 - и получить консультацию на польском, украинском и английском языках.
Звонить можно в такое время:
Граждане Украины могут получить:
1. медицинскую консультацию;
2. электронное направление к врачу;
3. электронный рецепт;
4. направление на тест на коронавирус;
5. электронный больничный.
Получить необходимую информацию также можно через электронную форму обратной связи на украинском языке.
Напомним, мы писали, что проездные за 9 евро в Германии вызвали ажиотаж и давку.