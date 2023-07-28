Кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії: офіційне пояснення

Українці, які мають у Чехії дійсний дозвіл на проживання, не повинні відмовлятися від нього, щоб отримати тимчасовий захист. Таке попередження для українських громадян опублікувало Міністерство внутрішніх справ країни.
У таких випадках можна подати заяву на отримання візи толерантності, яка надається у зв'язку з війною в Україні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
У МВС Чехії застерігають українців не відмовлятися від дозволу на проживання, щоб отримати тимчасовий захист. Пояснення опублікували на спеціальній сторінці для українців у Facebook "Naši Ukrajinci".
Зазначається, що українці, які мають дійсний дозвіл на проживання, але відмовляються від нього чи не поновлюють його, не мають право на тимчасовий захист.
В таких випадках можна отримати візу толерантності (vízum za účelem strpění), яку надають у зв’язку з війною в Україні. Втім, така віза має суттєві відмінності від тимчасового захисту:
До документів, які передбачають дійсний дозвіл на проживання, належать:
У міністерстві зазначають, що вчасне продовження дозволу на проживання забезпечить можливість подальшого перебування та працевлаштування в Чехії, незважаючи на розвиток подій в Україні.
"Заміна поточної посвідки на проживання на візу з метою толерантності перебування не є прийнятною альтернативою, оскільки це тільки тимчасове рішення. Після закінчення терміну дії візи ви не матимете дозволу повернутися до початкової посвідки на проживання чи подати заяву на іншу", – звертають увагу у відомстві.
Нагадаємо, ми писали, чому українці втрачають захист у Польщі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.