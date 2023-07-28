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Кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии: официальное объяснение

Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, имеющие в Чехии действительный вид на жительство, не должны отказываться от него, чтобы получить временную защиту. Такое предупреждение для украинских граждан опубликовало Министерство внутренних дел страны.

В таких случаях можно подать заявление на получение визы толерантности, которое предоставляется в связи с войной в Украине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В МВД Чехии предостерегают украинцев не отказываться от вида на жительство, чтобы получить временную защиту. Объяснение было опубликовано на специальной странице для украинцев в Facebook "Naši Ukrajinci".

Отмечается, что украинцы, которые имеют разрешение на проживание, но отказываются от него или не возобновляют его, не имеют права на временную защиту.

В таких случаях можно получить визу толерантности (vízum za účelem strpění), которую предоставляют в связи с войной в Украине. Впрочем, такая виза имеет существенные отличия от временной защиты:

  1. не предоставляет свободный доступ к рынку труда, необходимо подавать заявление на получение разрешения на трудоустройство в центр занятости;
  2. не дает права на получение гуманитарной помощи, в том числе помощи с жильем;
  3. не дает права на государственное медицинское страхование.

К документам, предусматривающим действительное разрешение на проживание, относятся:

  • долгосрочная виза;
  • вид на жительство;
  • рабочая или "синяя" карта.

В министерстве отмечают, что своевременное продление вида на жительство обеспечит возможность дальнейшего пребывания и трудоустройства в Чехии, несмотря на развитие событий в Украине.

"Замена текущего вида на жительство на визу с целью толерантности пребывания не является приемлемой альтернативой, поскольку это только временное решение. По истечении срока действия визы у вас не будет разрешения вернуться к первоначальному виду на жительство или подать заявление на другое", – обращают внимание в ведомстве.

Напомним, мы писали, почему украинцы теряют защиту в Польше.

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